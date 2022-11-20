Cục diện Mộc khắc Hỏa, 3 con giáp này cuối ngày mai (21/11) nên tỉnh táo trước mọi quyết định, công danh bị kẻ tiểu nhân hãm hại, vận trình gặp nhiều trắc trở

Xem bói tử vi , Thiên Quan ngáng trở, một vài rắc rối sẽ ập đến khiến cho người tuổi Mùi trở tay không kịp. Dù vậy bạn cũng đừng để bản thân mất bình tĩnh mà hành xử nóng vội. Chỉ một bước đi sai lầm có thể khiến cho công sức bạn bỏ ra bấy lâu tan thành mây khói.

Vận trình tình cảm khá khó khăn. Dường như con giáp này đã đặt ra khá nhiều tiêu chuẩn và yêu cầu cho nửa kia nên dễ khiến mối quan hệ hai người nảy sinh xung đột và tranh cãi gay gắt.

Lúc này, con giáp này có thể nhờ đến sự trợ giúp của mọi người xung quanh thay vì để tự mình xoay sở mọi thứ. Những lời khuyên hữu ích sẽ giúp bạn dễ dàng hơn khi đưa ra những quyết định sau cùng.

Xem bói tử vi, Thiên Quan ngáng trở, một vài rắc rối sẽ ập đến khiến cho người tuổi Mùi trở tay không kịp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Công việc của tuổi Sửu trong ngày mai diễn ra bất ổn. Tử vi khuyên con giáp này nên chú ý hơn tới các công việc đang làm. Dù hoạt động trong lĩnh vực nào thì người tuổi Sửu cũng nên có cái nhìn toàn diện, tránh chủ quan cứng nhắc mà kiềm hãm khả năng phát triển năng lực bản thân.

Người làm công ăn lương cũng cần hết sức cẩn trọng trong công việc vào ngày mai. Con giáp này cần kiềm chế bản tính nóng nảy của mình, không nên chủ động gây xích mích với bất cứ ai, đặc biệt là cấp trên của mình.

Hỏa Kim xung khắc lại báo hiệu chuyện tình cảm của con giáp này lại vướng không ít trục trắc. Những hiểu lầm lâu ngày không được gỡ bỏ cuối cùng lại có thể là nguyên nhân chính khiến mối quan hệ của bạn tiến tới bờ vực tan vỡ. Hãy mau chóng tìm cách hóa giải trước khi quá muộn.

Công việc của tuổi Sửu trong ngày mai diễn ra bất ổn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, Thứ Hai ngày 21/11/2022 ngày mai, tuổi Mão ngày mai nên thận trọng với những tranh đấu về quyền lực trong công việc. Con giáp này là người có năng lực, nhưng chưa thực sự biết cách để khẳng định được năng lực của mình và giành lấy vị trí xứng đáng.

Đối thủ cạnh tranh có thể năng lực chuyên môn không bằng bản mệnh nhưng những kỹ năng mềm hoàn toàn vượt trội. Tuổi Mão cần bổ sung thêm cho mình những kỹ năng đó, để có thể duy trì được những gì mình đang có cũng như chuẩn bị cho những bước tiến xa hơn.

Các cặp đôi liên tục nảy sinh tranh cãi chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống hàng ngày. Đừng để phí hoài ngày cuối tuần này bởi những trận cãi vã không hồi kết nữa, hãy hạ cái tôi xuống và cùng nhau tận hưởng khoảng thời gian quý giá này thì hơn.

Các cặp đôi liên tục nảy sinh tranh cãi chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo