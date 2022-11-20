Đồng hồ điểm 18h08p ngày mai (21/11), 3 con giáp này lộc kinh doanh vượng sắc, đánh đâu thắng đó, thu nhập 'ting ting' nhảy số, cuối năm rủng rỉnh tiền tiêu, chẳng lo cơm áo gạo tiền

Tâm linh - Tử vi 20/11/2022 10:35

Đồng hồ điểm 18h08p ngày mai 21/11, 3 con giáp này lộc kinh doanh, bản mệnh đánh đâu thắng đó, thu nhập khả quan, cuối năm chẳng lo cơm áo gạo tiền.

Tuổi Dậu

Công việc của tuổi Dậu trong ngày mai diễn ra vô cùng thuận lợi. Những người đang có ý muốn thăng quan tiến chức hay học hành lên cao thì nên tranh thủ thời gian này để hoàn thành mục tiêu. Bởi vì nhờ có quý nhân chiếu mệnh mà con giáp này làm gì cũng được như ý.

Vận trình tài lộc rực rỡ. Các hạng mục đầu tư đem về cho người tuổi Dậu nguồn lợi nhuận rủng rỉnh, bản mệnh có thể an tâm chi trả cho các nhu cầu cá nhân mà không cần lo nghĩ nhiều.

Sức khỏe của bản mệnh được cải thiện hơn khá nhiều trong ngày Thổ sinh Kim này. Chỉ cần ăn uống và nghỉ ngơi điều độ thì bệnh tật sẽ chẳng tìm đến bạn đâu. Hãy sớm bỏ những thói quen xấu ngay từ bây giờ đi nhé.

Đồng hồ điểm 18h08p ngày mai (21/11), 3 con giáp này lộc kinh doanh vượng sắc, đánh đâu thắng đó, thu nhập 'ting ting' nhảy số, cuối năm rủng rỉnh tiền tiêu, chẳng lo cơm áo gạo tiền - Ảnh 1
Công việc của tuổi Dậu trong ngày mai diễn ra vô cùng thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu độ mệnh nên mọi việc trở nên thuận lợi và suôn sẻ bất ngờ. Các mối quan hệ xã giao tốt đẹp hơn hẳn so với thời gian trước, các cuộc gặp gỡ trao đổi cũng có kết quả vô cùng khả quan. Cơ hội để đôi bên cùng ký kết hợp đồng hợp tác là rất lớn.

Người làm công ăn lương có thêm nguồn thu nhập ngoài dự kiến, dù ít dù nhiều thì đây cũng là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực vừa qua của con giáp này, chẳng những có ý nghĩa về vật chất mà còn có ý nghĩa về tinh thần không hề nhỏ.

Trong ngày Thổ sinh Kim này, bản mệnh có thể tự tin thể hiện tình cảm của mình với đối phương, chắc chắn bạn sẽ nhận được câu trả lời đầy khả quan đó. Đừng chần chờ mà bỏ lỡ nhân duyên của đời mình một cách đáng tiếc.

Đồng hồ điểm 18h08p ngày mai (21/11), 3 con giáp này lộc kinh doanh vượng sắc, đánh đâu thắng đó, thu nhập 'ting ting' nhảy số, cuối năm rủng rỉnh tiền tiêu, chẳng lo cơm áo gạo tiền - Ảnh 2
Người tuổi Sửu độ mệnh nên mọi việc trở nên thuận lợi và suôn sẻ bất ngờ - Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn được Lục Hợp che chở nên vận trình ngày có phần tươi sáng hơn. Các kế hoạch bạn lập ra nhận được sự đánh giá cao, đây chính là thời điểm thuận lợi để thu tiền về đầy tay sau bao ngày cố gắng không ngừng nghỉ.

Lại thêm Chính Ấn chỉ đường soi lối, cơ hội để bạn được thành công như mong đợi sẽ là rất cao. Hãy luôn học hỏi không ngừng nghỉ, lắng nghe lời khuyên của người có kinh nghiệm cũng sẽ giúp cho nhanh chạm tay tới cái đích mà mình đặt ra.

Thổ Kim tương sinh, mối quan hệ giữa bạn và các thành viên trong gia đình trở nên gắn kết hơn trước. Cha mẹ con cái cũng biết cách lắng nghe, chia sẻ và thấu hiểu nhau hơn. Tình cảm vợ chồng cũng hòa hợp hơn nhờ những lời quan tâm động viên mà cả hai dành cho nhau.

Đồng hồ điểm 18h08p ngày mai (21/11), 3 con giáp này lộc kinh doanh vượng sắc, đánh đâu thắng đó, thu nhập 'ting ting' nhảy số, cuối năm rủng rỉnh tiền tiêu, chẳng lo cơm áo gạo tiền - Ảnh 3
Người tuổi Thìn được Lục Hợp che chở nên vận trình ngày có phần tươi sáng hơn - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

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