Tiếp nối tử vi hàng ngày 21/11/2022 của 12 con giáp , tuổi Sửu nên tranh thủ bộc lộ những điểm mạnh của mình trong ngày Tỷ Kiên nhập cục. Nếu như hôm nay bạn tập trung hơn thì có thể loại bỏ được những thiếu sót và chớp được các cơ hội thể hiện năng lực, nâng tầm sự nghiệp của mình.

Bên cạnh đó, con giáp này còn có vận trình tình cảm khởi sắc, đào hoa nở rộ. Người còn độc thân sẽ dễ dàng tìm được người tâm đầu ý hợp với mình. Chỉ cần bản mệnh chịu mở lòng mình ra là sẽ có được người nâng niu che chở như mong ước.

Tình hình tài chính vẫn duy trì ở mức ổn định. Sửu vốn là con giáp có khả năng cân bằng chi tiêu, bạn cũng không mấy khi phung phí tiền bạc vào những mục đích không thật sự cần thiết nên có thể tích lũy cho bản thân khoản không nhỏ. Nhờ vậy, tương lai của bạn luôn có sự đảm bảo.

Tình hình tài chính vẫn duy trì ở mức ổn định - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Theo dõi tử vi hàng ngày, Tam Hội cục mang tới cho tuổi Dần khá nhiều cơ hội để chứng tỏ vị thế của mình. Nhờ vậy, vận trình công việc của bạn diễn ra tốt đẹp. Hôm nay những người theo đuổi chức quyền sẽ được nâng đỡ nên con đường công danh bổng lộc có thể sẽ khởi sắc.

Thứ 3 này, Dần còn có vận trình tài lộc dồi dào. Nhờ khả năng của bản thân mà bản mệnh có thể dễ dàng cải thiện được nguồn tài chính. Dù là người làm công việc cố định hay kinh doanh buôn bán thì đều đón tài lộc về túi, lợi nhuận nhìn chung khá rủng rỉnh.

Tình duyên: Vận tình duyên đang tăng, hôm nay là thời điểm tốt để ra ngoài “săn mỹ nhân”, hôm nay cũng là ngày đào hoa của bạn, nếu đã có người thích thì có thể rủ người ấy đi ăn, sẽ có tiến triển tốt.

Thứ 3 này, Dần còn có vận trình tài lộc dồi dào - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi hằng ngày của 12 con giáp cho thấy thứ Ba ngày 22/11/2022 hôm nay, đường tài lộc của tuổi Ngọ tăng tiến mạnh mẽ. Người làm kinh doanh buôn bán phát đạt, lợi nhuận cũng nhờ thế mà tăng lên gấp bội. Những mối hợp tác làm ăn thuận lợi là nền tảng giúp bản mệnh có được thành quả như hiện tại.

Người làm công ăn lương cũng có cơ hội để cải thiện thu nhập nhờ sự nghiệp có những bước tiến khá triển vọng. Người đang chuẩn bị bước vào các cuộc thi cử hay tuyển chọn sẽ vững tin hoàn thành tất cả một cách tốt nhất. Nhưng nhớ là đừng quá chủ quan, hãy thật cẩn thận để có thể đạt kết quả tốt nhất.

Mộc sinh Hỏa giúp tình yêu đôi lứa được thăng hoa. Con giáp này chìm đắm chìm trong hương vị ngọt ngào của tình yêu, đó cũng là động lực để bạn sống một cách hăng hái và tích cực hơn. Người độc thân trân trọng cuộc sống hiện tại và dành thời gian để hàn thiện bản thân.

Mộc sinh Hỏa giúp tình yêu đôi lứa được thăng hoa - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo