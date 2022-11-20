CHIÊM TINH cảnh báo 3 con giáp này cuối ngày hôm nay (20/11) vận trình kém may mắn, bản mệnh gặp rắc rối, xui rủi bám lấy không buông

Tử vi phương Đông, Lục Hợp rất tốt cho mối quan hệ của tuổi Tuất, nhưng vẫn phải cẩn trọng bởi có người giả vờ ngọt ngào với con giáp này thôi. Ai đó đang khát khao quyền lực dường như một dùng bản mệnh như một bàn đạp để thực hiện những bước đi mới cho tương lai của họ, thế nên hãy chú ý và tỉnh táo trước mọi hành động.

Bên cạnh đó, ngũ hành xung khắc nhắc nhở bản mệnh cần phải xem lại vấn đề tiền bạc, khi không biết quản lý tài chính thì con giáp này sẽ rơi vào vòng rắc rối một cách không mong muốn. Đừng chi tiêu nhiều quá mức mà mình kiếm được, nếu không sẽ luôn luôn là một kẻ thiếu thốn tiền bạc.

Khi không chọn được cách nào thích hợp để diễn tả được những suy nghĩ của mình, con giáp này thường chọn im lặng. Tuy nhiên đây thực sự không phải giải pháp hay trong ngày Thương Quan gây hại, bởi vì nó chỉ làm tăng lên những cảm giác tiêu cực trong lòng người tuổi Tuất mà thôi.

Ngũ hành xung khắc nhắc nhở bản mệnh cần phải xem lại vấn đề tiền bạc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

CN, tuổi Thân có điềm báo mâu thuẫn với người khác. Các mối quan hệ xã giao ở nơi làm việc, học tập hay ngay tại khu vực sinh sống có chuyển biến theo hướng khó khăn hơn, mặc dù Thực Thần giúp đỡ, bạn đối phó không tệ nhưng vẫn cần tích cực và chủ động để không bị thiệt thòi.

Bản mệnh hãy chọn lọc các quan hệ cần thiết và duy trì chúng ở mức thân thiết, còn lại cứ xã giao bình thường. Bạn không thể quan tâm tới quá nhiều mối quan hệ cùng lúc được đâu.

Nửa kia dành cho bản mệnh nhiều tình cảm, hi sinh rất nhiều cho hạnh phúc cả hai nhưng tuổi Thân lại không biết điểm dừng, không thấy thỏa mãn mà luôn đòi hỏi khiến tình cảm ngày càng xa cách.

CN, tuổi Thân có điềm báo mâu thuẫn với người khác - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Theo tử vi hằng ngày của 12 con giáp, CN ngày 20/11/2022, những thay đổi ngoài kế hoạch có thể khiến tuổi Ngọ cảm thấy choáng váng. Đừng căng thẳng, muộn phiền hay nghĩ ngợi quá nhiều, hãy mở lòng và học cách đón nhận. Khi con giáp này biết cách buông bỏ những thứ cũ kỹ, những điều mới mẻ sẽ đến.

Ai đó không dành cho con giáp này một bờ vai để chia sẻ, cảm thông và điều này khiến cho tâm trạng của tuổi Ngọ thêm ngổn ngang. Dường như đây là lúc này bản mệnh khát khao sự giúp đỡ, trông đợi một sự quan tâm nhiều hơn, nhưng đáng tiếc rằng mọi thứ lại không được như vậy.

Những thay đổi ngoài kế hoạch có thể khiến tuổi Ngọ cảm thấy choáng váng - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo