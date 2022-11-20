Đúng khuya nay, 20/11, 3 con giáp này lộc lá tá lả, tài vận sung túc, làm việc gì cũng hanh thông suôn sẻ, tình - tiền viên mãn, êm ấm vô biên

Tâm linh - Tử vi 20/11/2022 05:35

Đúng khuya nay 20/11, 3 con giáp vận trình thăng tiến, lộc lá tá lả, tài vận sung túc, vạn sự đều hanh thông suôn sẻ, tình - tiền viên mãn vô biên.

Tuổi Tý

Tử vi ngày mới của 12 con giáp dự báo Chủ nhật ngày 20/11/2022 hôm nay, vận trình của tuổi Tý thuận lợi hơn hẳn. Nhờ thế, tinh thần làm việc của con giáp này trong ngày lên cao. Bản mệnh giải quyết mọi việc đâu ra đấy, có đầu có đuôi chứ không hời hợt, không màng tới hậu quả.

Có thể thấy rõ mọi kế hoạch của tuổi Tý trong ngày diễn ra trôi chảy. Dù làm gì bản mệnh cũng thu được thành tựu đáng kể. Các mối quan hệ xã giao cũng khá hài hòa, có sự hỗ trợ nhiệt tình của mọi người nên không có điều gì khiến phải phiền lòng.

Tình cảm: Vận trình tình cảm có bước nhảy vọt đáng kể. Nhờ Lục hợp quý nhân dẫn dắt mà con gíap này dễ dàng tìm được chân mệnh đời mình. Mối quan hệ tiến triển tốt đẹp nhờ sự chân thành, thuỷ chung của những người trong cuộc.

Đúng khuya nay, 20/11, 3 con giáp này lộc lá tá lả, tài vận sung túc, làm việc gì cũng hanh thông suôn sẻ, tình - tiền viên mãn, êm ấm vô biên - Ảnh 1
Vận trình tình cảm có bước nhảy vọt đáng kể - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Công việc: Vận trình công việc của tuổi Sửu trong ngày hôm nay diễn ra hanh thông. Dự báo tuổi Sửu sẽ sớm được cấp trên công nhận năng lực và cất nhắc lên những vị trí cao hơn. Mặc dù vẫn còn một vài khó khăn phát sinh bất ngờ nhưng điều đó cũng không đủ sức khiến bản mệnh nản lòng, từ bỏ.

Tuổi Sửu vốn được đánh giá cao nhờ bản tính cần cù, chăm chỉ, chịu khó nhưng lại gặp một vài khó khăn trong việc hòa đồng với mọi người. Bản mệnh hãy cố gắng xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với mọi người, điều đó sẽ giúp công việc trong tương lai thuận lợi hơn.

Tình cảm: Vận trình tình cảm hài hoà. Tình yêu trở thành niềm tự hào và đem đến cho những người trong cuộc cảm giác hạnh phúc, viên mãn hơn bao giờ hết. Người độc thân dù chưa tìm được một nửa yêu thương nhưng đang có nhiều người thầm để ý.

Đúng khuya nay, 20/11, 3 con giáp này lộc lá tá lả, tài vận sung túc, làm việc gì cũng hanh thông suôn sẻ, tình - tiền viên mãn, êm ấm vô biên - Ảnh 2
Tình yêu trở thành niềm tự hào và đem đến cho những người trong cuộc cảm giác hạnh phúc, viên mãn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Công việc: Vận trình công việc của tuổi Thìn trong ngày hôm nay diễn ra thuận lợi. Cát tinh nâng đỡ giúp tuổi Thìn có nhiều cơ hội thăng tiến hơn trên con đường công danh bổng lộc. Chỉ cần con giáp này nỗ lực hết sức mình thì khả năng cao sẽ nhận được thành tích xứng đáng với những gì bản thân đã bỏ ra.

Tài vận: Vận trình tài lộc tăng tiến. Cơ hội kiếm tiền từ công việc chính lẫn công việc phụ đều có, bản mệnh chớ nên lơ là mà bỏ lỡ thời cơ tốt này.

Đặc biệt, tình cảm của tuổi Thìn có nhiều khởi sắc rực rỡ. Vận đào hoa nở rộ, những người độc thân bất ngờ gặp được người làm mình nhung nhớ. Cơ hội chẳng bao giờ chờ đợi ai, thậm chí có thể rơi vào tay người khác nếu như bản mệnh không nhanh chóng nắm bắt.

Đúng khuya nay, 20/11, 3 con giáp này lộc lá tá lả, tài vận sung túc, làm việc gì cũng hanh thông suôn sẻ, tình - tiền viên mãn, êm ấm vô biên - Ảnh 3
Vận trình công việc của tuổi Thìn trong ngày hôm nay diễn ra thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

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