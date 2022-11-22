Đúng giờ Sửu ngày mai (23/11), TOP 3 con giáp không làm cũng có ăn, bản mệnh ngồi mát ăn bát vàng, tiền tài ngập lối, đào hoa chớm nở, cuối năm về chung một nhà

Tâm linh - Tử vi 22/11/2022 19:35

Đúng giờ Sửu ngày mai, 3 con giáp này không làm cũng có ăn, bản mệnh chỉ việc ngồi mát ăn bát vàng, tiền tài ngập lối, trải đầy khắp nhà, vận trình thăng hoa, tình duyên vượng sắc.

Tuổi Dậu

Tử vi ngày Thứ Tư 23/11/2022 cho thấy mọi thứ Tuổi Dậu làm đều có kết quả như ý. Trong mọi dự tính về công việc làm ăn, bạn hãy thực hiện chớ nên ngần ngại, việc thành công là điều chắc chắn. Tất cả đều do phúc đức mà có, cho nên bạn cần nên để tâm vào việc tạo thêm công đức, làm nhiều điều phúc thiện để được thụ hưởng lâu dài. Thứ Tư này cũng rất thuận lợi cho việc di chuyển, thay đổi, sự tính toán, cho nên nếu bạn muốn đi xa, mưu sự công việc hoặc thay đổi nơi ăn chốn ở, thay đổi công việc thì nên thực hiện sẽ tốt cho bạn.

Có tài lộc hoặc có tin tốt đẹp về tiền bạc. Việc làm ăn thành đạt, tiền bạc kiếm được dễ dàng ngoài công sức của mình. Nếu có người mời hợp tác thì Tuổi Dậu nên nhanh chóng nhận lời không nên chần chừ, sẽ có mối lợi tự nhiên đưa đến. Mọi vấn đề về tiền bạc nên giải quyết một cách uyển chuyển, không nên nóng nảy dễ đưa đến hiểu lầm tranh cãi, bạn nên dùng tình cảm sẽ thành công. Tóm lại, mọi việc mong cầu về tiền bạc của bạn về phương diện làm ăn đều may mắn thuận lợi.

Đúng giờ Sửu ngày mai (23/11), TOP 3 con giáp không làm cũng có ăn, bản mệnh ngồi mát ăn bát vàng, tiền tài ngập lối, đào hoa chớm nở, cuối năm về chung một nhà - Ảnh 1
Có tài lộc hoặc có tin tốt đẹp về tiền bạc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Thực Thần tương trợ, đường tài lộc của tuổi Ngọ tăng tiến nhanh như vũ bão. Người làm kinh doanh buôn bán phát đạt, lợi nhuận cũng nhờ thế mà tăng lên gấp bội. Sau một khoảng thời gian dài kinh doanh bị đình trệ, cuối cùng những khoản lợi nhuận cũng đổ về túi của bạn. Những mối hợp tác làm ăn thuận lợi là nền tảng giúp bạn có được thành quả như hiện tại.

 

Người làm công ăn lương cũng có cơ hội để cải thiện thu nhập của mình nhờ sự nghiệp có những bước tiến khá triển vọng. Với những người đang chuẩn bị bước vào các cuộc thi cử hay tuyển chọn, có cát thần bên cạnh, bạn sẽ vững tin hoàn thành tất cả một cách tốt nhất. Nhưng nhớ là đừng quá chủ quan, hãy thật cẩn thận để có thể đạt kết quả tốt nhất.

Đúng giờ Sửu ngày mai (23/11), TOP 3 con giáp không làm cũng có ăn, bản mệnh ngồi mát ăn bát vàng, tiền tài ngập lối, đào hoa chớm nở, cuối năm về chung một nhà - Ảnh 2
Thực Thần tương trợ, đường tài lộc của tuổi Ngọ tăng tiến nhanh như vũ bão - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng thứ 4 ngày 23/11/2022 ngày mai, tuổi Mùi có nhiều may mắn trên phương diện tài lộc. Những người theo nghiệp kinh doanh hoặc có nghề tay trái sẽ gặt hái được thành quả đáng giá sau chuỗi thời gian vất vả. Nếu biết đầu tư đúng đắn, con giáp này có thể nhanh chóng thu được lợi nhuận.

Bên cạnh đó, tam hợp tụ khí mang đến cho tuổi Mùi vận đào hoa vượng sắc. Vận trình tình cảm mỗi lúc một thăng hoa, lúc này nhắc nhở con giáp này nên chủ động hơn trong mối quan hệ hiện tại. Có thể đối phương đang chờ con giáp này tỏ bày tình cảm.

Đúng giờ Sửu ngày mai (23/11), TOP 3 con giáp không làm cũng có ăn, bản mệnh ngồi mát ăn bát vàng, tiền tài ngập lối, đào hoa chớm nở, cuối năm về chung một nhà - Ảnh 3
Tam hợp tụ khí mang đến cho tuổi Mùi vận đào hoa vượng sắc - Ảnh minh họa: Internet

 (*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Đồng hồ điểm 12h trưa nay (22/11), TOP 3 con giáp trúng số độc đắc, đổi đời thăng hoa, tiền đồ xán lạn, tình - tiền viên mãn, nửa đời sau chẳng nghe đến đói khổ

Đồng hồ điểm 12h trưa nay (22/11), TOP 3 con giáp trúng số độc đắc, đổi đời thăng hoa, tiền đồ xán lạn, tình - tiền viên mãn, nửa đời sau chẳng nghe đến đói khổ

Đúng 12h trưa nay 22/11/2022, 3 con giáp này trúng số độc đắc, bản mệnh đổi đời thăng hoa, tiền đồ xán lạn, vận trình bước sang trang mới, chẳng biết đói khổ là gì.

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