Đồng hồ điểm 12h trưa mai (26/11), TOP 3 con giáp sự nghiệp phất lên 'như diều gặp gió', quý nhân ưu ái, hanh thông đủ đường, vận trình không đáng lo, cuộc đời chính thức 'nở hoa'

Tâm linh - Tử vi 25/11/2022 07:23

Đúng 12h trưa mai 26/11, 3 con giáp này sự nghiệp lên như diều gặp gió, quý nhân bợ đỡ nên vận trình hanh thông, suôn sẻ như ý, cuộc đời chính thức sang trang mới.

Tuổi Tý

Theo tử vi ngày 26/11/2022 của 12 con giáp, Chính Tài xuất hiện, tình hình tài chính của người tuổi Tý có những chuyển biến rõ rệt trong ngày mai. Với người làm công ăn lương, bạn có thể nhận được khoản tiền thưởng nóng do cấp trên ghi nhận công lao.

Với người làm đầu tư, kinh doanh, bạn nhận được tiền lãi lời từ những khoản đầu tư trước đó. Đây có thể là lời khích lệ để bạn tiếp tục đi theo con đường đã chọn. Hãy tiếp tục hướng đến những mục tiêu cao xa hơn nữa, chớ bằng lòng với thực tại

Trên phương diện tình cảm, ngũ hành tương sinh hỗ trợ cho vận trình thêm phần hanh thông, các cặp đôi có thể chọn ngày này để ra mắt gia đình. Người độc thân dễ dàng thu hút sự chú ý từ người mà mình yêu mến.

Đồng hồ điểm 12h trưa mai (26/11), TOP 3 con giáp sự nghiệp phất lên 'như diều gặp gió', quý nhân ưu ái, hanh thông đủ đường, vận trình không đáng lo, cuộc đời chính thức 'nở hoa' - Ảnh 1
Với người làm đầu tư, kinh doanh, bạn nhận được tiền lãi lời - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Bảy ngày 26/11/2022, cát tinh như đang chắp thêm đôi cánh để tuổi Mão có cơ hội thăng hoa trong công việc của mình ngày mai. Có một số người nhận được kết quả làm việc, học tập xứng đáng sau thời gian dài nỗ lực.

Sau chuỗi ngày hối hả, bận rộn thì đây là lúc tuổi Mão có cơ hội tận hưởng những phút thư giãn bên gia đình, người yêu thương với sự hỗ trợ của tam hội. Đó cũng là cơ hội để con giáp này gắn kết gần gũi hơn với những người mình trân trọng, thế nên đừng hời hợt, hay vì mệt mỏi mà thiếu quan tâm đến họ.

Một ngày đầy ngọt ngào cho đời sống tình cảm của của con giáp tuổi Mão kể cả độc thân lẫn có đôi lứa khi Tam Hợp che chở. Dường như bạn sẽ gặp nhân vật đặc biệt nào đó, người khiến bạn không thể rời mắt, từ đó có những phút giây thật ý nghĩa và giá trị bên nhau đấy. Đừng bỏ lỡ cơ hội này.

Đồng hồ điểm 12h trưa mai (26/11), TOP 3 con giáp sự nghiệp phất lên 'như diều gặp gió', quý nhân ưu ái, hanh thông đủ đường, vận trình không đáng lo, cuộc đời chính thức 'nở hoa' - Ảnh 2
Một ngày đầy ngọt ngào cho đời sống tình cảm của của con giáp tuổi Mão - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi ngày mới của 12 con giáp cho hay thứ Bảy ngày 26/11/2022 ngày mai, tuổi Ngọ có tinh thần cao hơn trong công việc. Con giáp này không ngừng cố gắng đích vươn lên những mục tiêu mới. Bản mệnh cũng sáng tạo và làm việc hiệu quả hơn nhờ vào sự chăm chỉ và làm việc hết mình.

Ngày mới ngày mai, ngũ hành tương sinh hỗ trợ con giáp này giải quyết những vấn đề khó khăn về tiền bạc, con giáp này có quyết tâm trong việc thực hiện chi tiêu hằng tháng và để dành tiền tiết kiệm để đảm bảo cho tương lai tươi sáng hơn.

May mắn hơn, Thủy sinh Mộc cho thấy con giáp này có một gia đình rất hòa hợp. Bạn và nửa kia không bao giờ hiểu lầm nhau, bởi dù gặp phải bất cứ chuyện gì, đôi bên cũng luôn chia sẻ, trò chuyện thẳng thắn với nhau.

 

Đồng hồ điểm 12h trưa mai (26/11), TOP 3 con giáp sự nghiệp phất lên 'như diều gặp gió', quý nhân ưu ái, hanh thông đủ đường, vận trình không đáng lo, cuộc đời chính thức 'nở hoa' - Ảnh 3
Ngày mới ngày mai, ngũ hành tương sinh hỗ trợ con giáp này giải quyết những vấn đề khó khăn về tiền bạc - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Đúng ngày mai, 23/11, TOP 3 con giáp sự nghiệp như 'cá gặp nước', có điềm báo thăng quan tiến chức, cuối năm thu nhập 'khủng', tài khoản nhảy cấp số nhân, cấp trên trọng dụng, đồng nghiệp kính nể

Đúng ngày mai, 23/11, TOP 3 con giáp sự nghiệp như 'cá gặp nước', có điềm báo thăng quan tiến chức, cuối năm thu nhập 'khủng', tài khoản nhảy cấp số nhân, cấp trên trọng dụng, đồng nghiệp kính nể

Đúng ngày mai 23/11, 3 con giáp này sự nghiệp thăng tiến, bản mệnh như 'cá gặp nước', hợp đồng rốt ráo, thu nhập siêu 'khủng', tài khoản nhảy số, cấp trên trọng dụng.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp con giáp may mắn tử vi 12 con giáp con giáp hôm nay con giáp ngày mai tử vi hôm nay con giáp xui xẻo

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Tâm linh - Tử vi 22 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Tâm linh - Tử vi 37 phút trước
'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Sao quốc tế 52 phút trước
Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
Loại rau quen thuộc giúp tăng cường sức đề kháng và thanh lọc cơ thể

Loại rau quen thuộc giúp tăng cường sức đề kháng và thanh lọc cơ thể

Dinh dưỡng 2 giờ 22 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Sau hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 37 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (30/9/2026), 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (30/9/2026), 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 7 phút trước
Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Tâm sự 3 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Sau hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông