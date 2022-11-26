NGỌC HOÀNG chiếu mệnh, khuya nay (26/11), 3 con giáp 'uống trọn' phước lành, vận trình vượng sắc, cát khí vây quanh, công danh có điểm sáng, cuối năm phát tài phát lộc, song hỷ lâm môn

Hôm nay cho biết Tam Hợp nâng đỡ, người tuổi Tuất có một ngày làm việc đầy may mắn. Những kế hoạch bạn đặt ra từ trước nay tiến triển vô cùng nhanh chóng, thậm chí vượt quá cả dự tính của bạn. Bản mệnh có cơ hội gặt hái thành công.

Tài vận: Vận trình tài lộc gặp nhiều may mắn. Tuất Thân tương hội đem đến cho người tuổi Tuất nhiều cơ may tài lộc, nguồn thu nhập vừa đến từ công việc chính, vừa có được từ các nghề tay trái.

Tình cảm: Vận trình tình cảm vô cùng vui vẻ, mãn nguyện. Nhờ có tam hội trợ lực mà mối quan hệ giữa bản mệnh với nửa kia may mắn nhận được sự ủng hộ từ những người xung quanh. Các cặp đôi luôn sống trong tình yêu thương bất tận và không ngừng nỗ lực vun vén cho hạnh phúc gia đình.

Hôm nay cho biết Tam Hợp nâng đỡ, người tuổi Tuất có một ngày làm việc đầy may mắn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Hôm nay là ngày Lục Hợp nên tuổi Ngọ có nhiều bước phát triển khiến bao người xung quanh cũng phải ngưỡng mộ. Bản mệnh có cát tinh che chở lại thêm năng lực vững vàng nên có thể hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, đạt được mục tiêu như kế hoạch đề ra.

Tài lộc vượng phát, thu nhập của bạn tăng lên đáng kể trong một thời gian ngắn, nhất là người làm ăn kinh doanh sẽ có cơ hội buôn may bán đắt, mọi khoản thu đều tăng lên trông thấy. Nhờ vậy tài khoản tích lũy của bạn lại tăng thêm một mức mới, tăng thêm cho Ngọ sự tự tin cho những kế hoạch tương lai.

Hỏa sinh Thổ, quan hệ giữa bản mệnh và nửa kia vô cùng ngọt ngào và yên ấm. Đôi bên thường xuyên dành thời gian để ở bên, lắng nghe và tâm sự với nhau. Người ấy cũng chính là động lực để bạn không ngừng cố gắng, phấn đấu.

Hỏa sinh Thổ, quan hệ giữa bản mệnh và nửa kia vô cùng ngọt ngào và yên ấm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Hôm nay tuổi Dậu được Thiên Ấn soi chiếu nên con đường sự nghiệp vô cùng hanh thông, rộng mở. Chỉ cần bạn cố gắng làm việc, không phân tán bởi những vấn đề ngoài lề thì ắt sẽ gặt hái được thành công ngay trong tầm tay.

Thổ sinh Kim, quan hệ giữa bản mệnh với người khác giới tiến triển tốt đẹp. Hôm nay, bạn có thể nhận được lời mời làm quen của một người nào đó. Nếu cũng có thiện cảm với đối phương thì hãy cho đôi bên một cơ hội xem sao nhé.

Thổ sinh Kim, quan hệ giữa bản mệnh với người khác giới tiến triển tốt đẹp - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo