Cuối ngày mai (28/11), 3 con giáp giữ chặt túi tiền kẻo của cải hao mất, tình duyên rạn nứt, gia đạo gặp chuyện không vui

Tâm linh - Tử vi 27/11/2022 09:23

Cuối ngày mai 28/11, 3 con giáp này được cảnh báo giữ chặt túi tiền kẻo của cải không cánh mà bay, tình duyên trên bờ rạn nứt, gia đạo có chuyện không mấy vui vẻ.

Tuổi Dần

Tử vi hằng ngày mới của 12 con giáp chỉ ra rằng thứ 2 ngày 28/11/2022, tuổi Dần cảm thấy vô cùng khó chịu vì một người nào đó. Tuy nhiên đã là con người thì ai cũng đôi lần mắc sai sót. Nếu đối phương thực sự nhận ra lỗi lầm thì hãy rộng lượng tha thứ.

Đường tài lộc có phần sa sút, tuổi Dần nên cẩn thận việc chi tiêu vì nếu không khống chế được sở thích mua sắm của mình thì chẳng mấy chốc sẽ lâm vào cảnh túng thiếu, nợ nần mà không để dành được một chút tiền tiết kiệm nào cả. Do đó đã đến lúc cần bản mệnh xem lại cách chi tiêu của mình rồi đó.

Dần Hợi tương phá, đường tình duyên kém sắc, bản mệnh có thể gặp trục trặc, gia đạo bất an, nhiều chướng ngại xuất hiện trong tình yêu đôi lứa. Tuy nhiên nếu tuổi Dần và nửa kia có thể cùng vượt qua giai đoạn này thì tình cảm sẽ ngày càng trở nên gắn kết, bền vững lâu dài hơn.

Cuối ngày mai (28/11), 3 con giáp giữ chặt túi tiền kẻo của cải hao mất, tình duyên rạn nứt, gia đạo gặp chuyện không vui - Ảnh 1
Đường tài lộc có phần sa sút, tuổi Dần nên cẩn thận việc chi tiêu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Cục diện Hợi Tị Tương Xung gây ra không ít trục trặc trong các mối quan hệ của người tuổi Tị. Tình cảm gia đình có nhiều rạn nứt, vợ chồng trục trặc, mối quan hệ hai bên càng ngày càng trở nên tồi tệ hơn, nếu không sớm có động thái hàn gắn thì dễ dẫn đến tan vỡ.

Thương Quan nhắc nhở con giáp này cần chú tâm hơn trong công việc. Bạn tập trung hoàn thành công việc trong khoảng thời gian cho phép sẽ tốt hơn là vừa làm vừa nghĩ ngợi, để đầu óc chạy theo những việc bên lề khác, dễ mắc sai sót cũng là vì thế.

Khi gặp một sự việc không theo ý mình thì hãy cố đơn giản hóa mọi chuyện, bao dung mà bỏ qua cho những người làm điều mình không mong muốn. Tha thứ không phải là xác định đúng hay sai mà nó chính là sự chấp nhận và cảm thông. Nhờ điều này mà các mối quan hệ của con giáp này sẽ được cải thiện.

Cuối ngày mai (28/11), 3 con giáp giữ chặt túi tiền kẻo của cải hao mất, tình duyên rạn nứt, gia đạo gặp chuyện không vui - Ảnh 2
Thương Quan nhắc nhở con giáp này cần chú tâm hơn trong công việc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất rất dễ gây mất lòng người khác. Con giáp này là người có tầm nhìn xa trông rộng nhưng lại quá tự tin vào đó nên luôn nghĩ rằng mình không cần phải nghe theo lời mọi người xung quanh.

Khi muốn góp ý với người khác, bản mệnh nên chú ý sử dụng những từ ngữ sao cho khéo léo, tránh việc gây tổn thương cho người nghe. Bởi cho dù người tuổi Tuất có thiện ý nhưng lại không biết cách truyền đạt thì con giáp này cũng sẽ không đạt được kết quả lý tưởng.

Trong ngày mai bản mệnh gặp phải nhiều rắc rối trong chuyện tình cảm khi ngũ hành tương xung, khiến cho mâu thuẫn, bất đồng giữa hai người bùng nổ nhanh chóng. Chính con giáp này cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cái tôi quá lớn nên chỉ muốn nói chứ không muốn lắng nghe lý lẽ mà đối phương đưa ra.

Cuối ngày mai (28/11), 3 con giáp giữ chặt túi tiền kẻo của cải hao mất, tình duyên rạn nứt, gia đạo gặp chuyện không vui - Ảnh 3
Tuổi Tuất rất dễ gây mất lòng người khác - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Đồng hồ điểm 12h trưa mai (27/11), TOP 3 con giáp tài vận sung túc, tiền bạc hanh thông, lộc kinh doanh vượng sắc, khách hàng vào nườm nượp, bản mệnh ngủ trên đống vàng, giàu sang phú quý từ nay về sau

Đồng hồ điểm 12h trưa mai (27/11), TOP 3 con giáp tài vận sung túc, tiền bạc hanh thông, lộc kinh doanh vượng sắc, khách hàng vào nườm nượp, bản mệnh ngủ trên đống vàng, giàu sang phú quý từ nay về sau

Đúng 12h trưa mai 27/11, 3 con giáp này tài vận sung túc, tiền tài hanh thông, lộc kinh doanh được nâng đỡ đủ đường, khách hàng vào nườm nượp, từ nay về sau giàu có nhất một vùng.

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