Phác hoạ khuôn mặt của người bẩm sinh thông minh kiệt xuất, học một hiểu mười, tương lai sáng lạng, công danh rộng mở

Người thông minh khi chúng ta tiếp xúc với họ sẽ biết ngay họ thế nào? Tuy nhiên, nếu họ không thể hiện ra ngoài thì nhìn vào tướng mạo của họ chúng ta cũng có thể nhận ra. Vậy tướng người thông minh có đặc điểm gì? Cùng nhau đọc bài viết sau để có câu trả lời.

Tướng trán lớn rộng

Theo nhân tướng học, thì trán người được tách ra làm 3 phần. Thứ tự từ trên xuống dưới, trên cùng là đại diện cho năng lực, giữa là khả năng để ghi nhớ. Dưới cùng đại diện cho trực quan.

Chính vì vậy, người sỡ hữu trán đầy đặn, rộng và to. Hầu hết là người rất thông minh, bởi họ có khả năng phân tích rất tốt. Cộng với sự nhạy bén, trí nhớ tốt nên họ có nhiều ưu điểm trong công việc.

Mũi túi mật treo

Người tướng mũi này thường thông minh lý trí, suy nghĩ vấn đề 1 cách logic, có trí tiến thủ, nỗ lực hết mình vì sự nghiệp. Do vậy họ có thể gặt hái được thành công, cơ thể khỏe khoắn, có thể sống hạnh phúc tới già, sống thọ.

Ảnh minh họa: Internet

Mắt dài nhỏ nhạy bén

Mắt dài và nhỏ và rất nhạy bén là người có khả năng quan sát rất tốt. Ánh mắt nhạy bén, khả năng phân tích tốt thì dù họ làm nghề gì thì đều trở thành người giỏi ở lĩnh vực đó.

Tai cao hơn mắt

Điều này có nghĩa là người đó có khả năng học hỏi và hiểu biết cao, đọc đến đâu nhớ đến đấy, nếu được bồi dưỡng hết lòng thì chắc chắn sẽ nằm trong số những anh tài hàng đầu. Họ cũng rất giỏi giao tiếp, thuyết phục người khác, có khả năng lãnh đạo bẩm sinh

Tướng lông mày thông minh

Lông mày có nốt ruồi, người sỡ hữu lông mày này sẽ là người giàu sang, hiền lành và thông minh. Người ta thường nói, mày như trăng non thông minh hơn người.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.

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