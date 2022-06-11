Những người tuổi Tý sinh ra vốn đã rất thông minh, nhanh nhạy. Họ có khả năng phán đoán và nhận biết suy nghĩ của người khác cực nhanh và chuẩn. Do đó nếu bạn muốn chiếm lợi thế so với những cô gái tuổi Tý thì nên từ bỏ ý định nhé. Đối với từng đường đi, nước bước trong hành động của bạn con gái tuổi Tý đều đã có dự liệu và chuẩn bị sẵn, vì vậy họ sẽ thường xuyên chiếm thế thượng phong.

Con gái tuổi Dần thường khá cứng rắn và bạo dạn. Bất kể là trong cuộc sống, sự nghiệp hay tình yêu, họ luôn là những người tự tin, mạnh mẽ. Những cô gái cầm tinh con hổ luôn có tham vọng rất lớn trong cuộc đời, họ luôn muốn làm nên những thành tích, chiến công vẻ vang đồng thời luôn là người dẫn đầu.

Trong cuộc sống con gái tuổi Tý thường tỏ ra khá đanh đá và đành hanh, trong bất kỳ chuyện gì họ cũng đều không để mình thua thiệt, ngược lại bản thân sẽ luôn chiếm ưu thế và lấn át người khác một trách triệt để.

Để đạt được điều mình muốn, họ không ngại việc tranh cãi, lấn lướt và áp đảo người khác. Cá tính mạnh mẽ của con gái tuổi Dần khiến nhiều người yêu thích bên cạnh đó cũng nhiều người không thể thích ứng được với bản tính đanh đá, gay gắt của cô nàng.

Tuổi Dậu

Phụ nữ sinh năm Dậu rất biết cách cư xử và khôn ngoan tính toán trước các tình huống phát sinh của vấn đề. Sự thông minh tỏa ra từ thần thái của người tuổi Dậu rất dễ thu phục lòng người, khiến người khác mến mộ, quý trọng.

Trong bản tính của người tuổi Dậu có sự kiên cường và thẳng thắn. Người tuổi này không thích vòng vo nhưng cũng không quá bộc trực khiến tổn thương người khác. Sự nhiệt tình của họ đối với cuộc sống đầy năng lượng tích cực khiến người xung quanh phải ngước nhìn và cũng cảm nhận được bầu không khí họ mang tới.

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Tuổi Ngọ

Người ta thường nói tuổi Ngọ “bất kham”, đằng sau vẻ tự do, dễ gần ấy là một trái tim rất dễ xúc động. Khi tràn đầy sự đam mê và vui vẻ, họ giống như ánh nắng ấm áp mà bạn muốn ở gần thật nhiều. Nhưng khi vô tình làm phật lòng hoặc xúc phạm họ, bạn sẽ thấy được sắc mặt họ thay đổi như vũ bão.

Người sinh năm Ngọ có nhiều tầng bí mật, họ luôn giữ kín và bạn khó có thể hiểu rõ đâu mới là con người thực của họ. Một vẻ ngoài vui vẻ, thân thiện và vô cùng có tâm với mọi việc mình làm, mọi người mình gặp gỡ. Điều đó không chỉ giúp cuộc sống người tuổi Ngọ thêm thuận lợi mà còn khiến ấn tượng về một con người đa tài, túc trí.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.