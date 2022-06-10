Những con giáp tay mát như gió mùa thu, kinh doanh giỏi không ai bì kịp, là 'sát thủ' trên thương trường

Năm vừa qua là một năm đầy mất mát, rủi ro với người tuổi Tỵ, họ có thể gặp nhiều chuyện không vui, công việc liên tục thay đổi, gặp nhiều thị phi, hao tài tốn của và đặc biệt chuyện tình cảm xảy ra nhiều khúc mắc khiến họ buồn bực, phiền não. Tuy nhiên thời gian tới vận may sẽ liên tục gõ cửa những người cầm tinh con giáp này. Thông minh, khéo léo và luôn làm việc hết mình, những nỗ lực bạn cố gắng suốt thời gian qua sẽ sớm được đền đáp xứng đáng và thời điểm này là lúc bạn có thể hái quả ngọt. Trong vòng 2 năm tới bạn có thể thay đổi công việc hoặc được thăng chức.

Tuổi Mão chuẩn bị đón những khởi sắc tốt đẹp hơn người. Lời khuyên là bạn có thể xem xét vấn đề kinh doanh hoặc đầu tư vào lĩnh vực nào đó, chắn chắn sẽ phát triển không ngừng. Người cầm tinh con giáp này thường có tính tình trầm lắng, họ an phận, bằng lòng với hiện tại và không thích một cuộc sống bon chen, xô bồ. Do vậy đôi khi họ cảm thấy bình yên, tự tại. Nhưng đây cũng là nhược điểm khiến con giáp này bỏ qua nhiều cơ hội lớn trong sự nghiệp. Về tình duyên, không sớm thì muộn, bạn sẽ kết thúc kiếp FA và tìm cho mình chàng bạch mã hoàng tử đã cờ đợi từ bấy lâu nay. Nếu đã có người yêu, hai bạn sẽ có những chuyến du lịch bên nhau thú vị và tình yêu ngày càng sâu đậm.

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Tuổi Thân

Người tuổi Thân nhanh nhạy mau lẹ trong bất kì trường hợp nào. Họ có cái nhìn xa rộng, tinh tế luôn biết trước những hiểm họa trong tương lai. Đây còn là người khôn khéo, biết tính toán hợp lý, lại thích học hỏi. Họ suy nghĩ thực tế, biết nắm bắt cơ hội quý giá để gặt hái thành công. Con giáp này luôn nuôi tham vọng kiếm tiền. Họ lại là người sáng tạo, suy nghĩ và hành động vì điều mình muốn.

Từ đó, người tuổi Thân dễ thành công trong làm ăn kinh doanh. Tiền tài cứ vào túi con giáp này không ngừng!

Tuổi Tuất

Đây là con giáp thông minh, nhanh trí, luôn có hướng giải quyết trong bất kì trường hợp nào. Không những vậy, con giáp này lại có trực giác nhạy bén. Chính nhờ trực giác này, cùng với đôi mắt biết suy xét phán đoán, con giáp này càng dễ thành công trong làm ăn kinh doanh.

Họ hiểu rõ giá trị đồng tiền nên càng xem trọng tiền bạc. Chính vì vậy họ luôn chấp nhận đối mặt khó khăn vất vả. Nhờ cố gắng không ngừng, họ chắc chắn thành công rực rỡ trong kinh doanh.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi được nhiều sự ưu ái nhất trong số 12 con giáp, có thể may mắn đến với những người tuổi Hợi. Họ có thể gặp cơ hội cực kỳ hiếm khi có thể giúp họ nâng cao lương, thưởng hoặc thu được lợi nhuận từ công việc kinh doanh.

Người tuổi Hợi cần cố gắng nắm bắt, không được để cơ hội tốt đi qua. Nếu năng lực của một mình bạn không đủ, đừng ngại hợp tác với đồng nghiệp, lúc đó bạn sẽ phát hiện ra tiền bạc cũng không phải là khó kiếm.