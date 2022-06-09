Top 5 cung hoàng đạo ”nóng” và ” điên” từ tư duy cho đến hành động, ở bên họ bạn sẽ không bao giờ cảm thấy nhàm chán, ngược lại càng ngày càng mê mẩn

Nếu những chòm sao khác là nóng nảy, bực tức và cảm thấy không vui trong lòng thì sự ”nóng” và ” điên” của cung Hoàng đạo này lại khiến họ hào hứng, thú vị vô cùng.

1. Bọ Cạp (5/5) Chúng ta đã tìm ra ”kẻ điên ” nhất hệ hoàng đạo. Bò Cạp khi nào cũng bí hiểm, lãnh đạm và khiến đối phương tò mò. Thật sự vô cùng khó để đoán Bò Cạp đang nghĩ hay cảm nhận gì, bởi thường thì cung hoàng đạo này không thể hiện sự điên rồ, nóng nảy, thậm chí còn còn khá dè dặt. Nhưng thực sự, Bò Cạp là kẻ ” tẩm ngẩm tẩm ngầm mà đấm chết voi ” đó .Thông thường, họ có vẻ như tỉnh bơ và ít nói khi đối lập với người khác. Nhưng ẩn sâu trong cái vỏ tỉnh bơ đó, là một ” kẻ điên ” hiếu chiến, không phân định đúng sai, sẵn sàng chuẩn bị hạ gục bất kể ai để đạt được tiềm năng của mình khi có người dám cả gan ” chọc giận ” họ . 2. Sư Tử (4/5) Thật đúng với biệt danh “chúa tể”, Sư Tử thích khiêu chiến, cạnh tranh với người khác và đặc biệt thích được đứng trên ánh đèn của sân khấu, được mọi người hướng ánh mắt ngưỡng mộ về họ. Họ phô trương và trở nên ồn ào; việc trở thành tâm điểm hàng đầu trong cuộc sống hàng ngày là sứ mệnh chính của Sư Tử.

Tuy nhiên, Sư Tử đôi khi cũng dễ mất kiểm soát trước những tình huống oái oăm. Và khi đó, vị vua chúa hoàng tộc này sẽ từ bỏ lớp áo bào lộng lẫy sang chảnh của mình, biến thành con mãnh thú đúng nghĩa, lao vào “băm bổ” mọi thứ xung quanh một cách đáng sợ. Cơn điên của chúa tể sơn lâm thực sự không phải dạng vừa. Ảnh minh họa: Internet 3. Bạch Dương (4/5) Bạch Dương thẳng thắn, can đảm và mạnh mẽ và tự tin, luôn có xu thế của riêng mình. Họ sẵn sàng chuẩn bị đảm nhiệm mọi thử thách mà đời sống đặt ra và luôn cho thấy bản thân cứng rắn như một viên đá. Họ là những người bạn sát cánh và đối tác chiến lược thực sự tuyệt vời khi luôn dám mạnh dạn đưa ra những quyết định hành động ở phút cuối .Là một tín hiệu lửa, họ hoàn toàn có thể cực kỳ quyết tâm và kiên trì. Tuy nhiên, họ sẽ trở nên vô cùng nóng nảy khi nhận ra rằng không phải toàn bộ yếu tố được thôi thúc bởi công minh xã hội và chịu sự ràng buộc của pháp lý. Đổi lại, những cơn giận và nổi điên của Cừu trắng cũng nhanh đến và nhanh đi như một cơn gió vậy .

4. Cự Giải (3/5) Cự Giải là chòm sao được cai trị bởi mặt trăng, việc tâm trạng của họ thay đổi thường xuyên khiến họ có thể trở nên nóng nảy một cách đáng sợ. Nếu là những đứa trẻ, họ có thể là những đứa trẻ ngoan hay ngỗ nghịch đều tùy thuộc vào hoàn cảnh và sự “uốn nắn” từ bố mẹ. Cự Giải nóng lạnh thất thường. Có thể sáng bạn còn nhận được những tin nhắn mùi mẫn, yêu thương sặc mùi ngôn tình của nàng/ chàng thì ngay chiều cùng ngày bạn cũng có thể phải đón nhận trận “cuồng phong” từ họ mà không kịp hiểu nguyên nhân do đâu. 5. Song Tử (3/5) Xét về độ điên, không ai địch lại nổi Song Tử, nhưng về độ nóng nảy, Song Tử lại biết cách tiết chế khá tốt. Họ được nhận xét là những kẻ làm mưa làm gió thiếu quyết đoán ; thuộc típ người đa tính cách, ” sáng nắng chiều mưa mà trưa lại trở trời ” .Song Tử thường vui tươi và đứng vị trí số 1 trong những buổi tiệc tùng, nhậu nhẹt. Với Song Tử, đời sống là một bữa tiệc lớn, một hành trình dài bất tận để mày mò niềm vui sống. Họ biến những cuộc vui trở nên điên cuồng, không cuộc vui nào giống cuộc vui nào. Nếu những chòm sao khác là nóng nảy, bực tức và cảm thấy không vui trong lòng thì sự ”nóng” và ” điên” của Song Tử lại khiến họ hào hứng, thú vị vô cùng. *Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.

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