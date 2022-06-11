Top 3 con giáp nữ trời sinh giỏi giang, giỏi việc nước đảm việc nhà, chuyện gì cứ vào tay nàng thì chỉ có thành công mỹ mãn, không để đàn ông vào mắt

So với những con giáp khác thì phụ nữ tuổi Dậu khá nghiêm khắc với bản thân mình. Đối với họ, luôn muốn những điều xảy ra phải thập toàn thập mỹ. Tuổi Dậu lý trí hơn nhiều người nghĩ, vì vậy trong quá trình làm việc, để đạt đến sự hoàn hảo nhất định, họ phải cứng rắn hay thậm chí xử sự một cách lạnh lùng để đạt được mục đích.

Không những thế, khi đưa ra được phương án, tuổi Dậu vẫn theo sát, điều chỉnh hợp lý cho đến khi tốt đẹp hoàn toàn mới thôi. Vì vậy, bất kể là chuyện nhà hay chuyện xã hội, chỉ cần có tuổi Dậu mọi thứ sẽ được suôn sẻ, thuận lợi, thúc đẩy tài vận ngày càng dồi dào.

Đặc biệt những lúc đối mặt với khó khăn, tâm lý của phụ nữ tuổi Dậu càng vững vàng hơn bao giờ hết. Họ sẽ vạch ra rất nhiều đường hướng, cách giải quyết và bình tĩnh lựa chọn điều tốt nhât. Đôi khi, một trong những cách xử lý đó lại khiến người khác cảm thấy hài lòng và ngưỡng mộ không ngừng.

Tuổi Thân

Trời sinh tuổi Thân là những người giỏi che giấu cảm xúc, dù có khó khăn hay vất vả gì họ cũng vẫn xem như đó là chuyện phải trải qua mà không quá thể hiện về những vấn đề đó. Ở tuổi Thân có một sự bình tĩnh đáng ngưỡng mộ, nhiều người không hiểu rằng rốt cuộc họ đang nghĩ gì, nhưng trên thực tế trong lòng tuổi Thân vẫn có một sự đấu tranh nội tâm mạnh mẽ để tìm được cách giải quyết tốt nhất.

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Khi đối diện với một vấn đề nan giải, tuổi Thân lập tức thể hiện ý kiến của mình, họ luôn chủ động nói lên quan điểm và sau đó cẩn thận hành động để không phải phiền lòng đến ai. Phụ nữ tuổi Thân vốn là những người rất kiên nhẫn và hiểu được giá trị bản thân, vì vậy họ cứ bình tĩnh làm việc để đạt được thành quả tốt nhất, sau đó mới thể hiện cho người khác thấy.

Chồng nào có vợ tuổi Thân thì vô cùng may mắn, bởi lẽ dù các anh có gặp khó khăn cũng có vợ tuổi Thân bên cạnh sát cánh, và cùng vượt qua chông gái đó.

Tuổi Mão

Những cô gái tuổi Mão thường đa sầu đa cảm, trời sinh nhạy cảm đa nghi, việc gì cũng phải tự mình làm mới yên tâm, khiến cuộc sống cho dù không có nhiều áp lực nhưng cũng bởi vì tính cách này mà khiến bản thân thêm phiền não, vất vả khổ tâm. Nhưng may mắn là những cô gái tuổi Mão có sức hút riêng biệt của phái nữ, họ có đầu óc linh hoạt, có năng lực, khi làm việc có trình tự, mạch lạc, luôn hoàn thành hoàn hảo công việc của bản thân.

Nữ tuổi Mão tuy có vẻ ngoài mềm mại, dịu dàng, giỏi ăn nói, nhưng sâu trong họ lại rất cố chấp, ngang bướng, hiếu thắng, không chịu được khi không bằng người khác, mọi việc đều luôn muốn làm được tốt nhất.

Họ vốn là người có tài năng, chỉ cần là việc bản thân muốn làm, thì chắc chắn không có gì là không thể. Vì có được công việc ổn định và mức thu nhập cao nên khi chọn đối tượng kết hôn yêu cầu của họ cũng không thể thấp, những chàng trai bình thường sẽ rất khó để lọt vào tầm mắt của những cô nàng tuổi Mão này.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.