Khi yêu một ai đó, người tuổi Tý thường rất thụ động và chỉ xoay quanh người mình yêu. Trong mắt tuổi Tý, người yêu là trên hết, làm gì cũng sẽ suy nghĩ cho đối phương, thậm chí họ còn báo cáo mọi việc mình làm với người ấy nữa.

Tuổi Tý mặc dù rất thông minh, nhanh nhẹn nhưng một khi sa vào lưới tình thì họ dường như không còn là chính mình nữa.

Trời sinh tuổi Sửu bản tính thật thà, chân thành, tốt bụng và họ luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác mà quên đi lợi ích cá nhân. Tuổi Sửu sống rất trọng tình, trọng nghĩa, coi thường vật chất, tiền bạc nên trong tình yêu, con giáp này dễ trở nên mù quáng.

Ngoài ra, khi đã chính thức bước vào mối quan hệ nghiêm túc với ai đó, thì tuổi Tý sẽ tự tạo ra ranh giới cho bản thân và không cho phép mình tiếp xúc với người khác giới nữa. Không chỉ vậy, trong tình yêu, tuổi Tý luôn có suy nghĩ rằng mình kém cỏi hơn người ấy về mọi mặt và tìm đủ mọi cách để chiều chuộng, lấy lòng đối phương. Chính vì vậy mà mọi người đều cảm thấy tuổi Tý là một kẻ yêu đương mù quáng quá mức cần thiết.

Những người tuổi Sửu rất chân thành, thủy chung và sẵn sàng hy sinh để làm hài lòng người mình yêu mà không cần nhận lại điều gì. Đây là ưu điểm và cũng là nhược điểm của tuổi Sửu, bởi nếu gặp đúng người, mối tình của con giáp này sẽ rất thăng hoa và hạnh phúc. Nhưng ngược lại, nếu “sai người sai thời điểm” thì đây sẽ trở thành một vết sẹo không bao giờ liền trong trái tim tuổi Sửu.

Không chỉ vậy, tuổi Sửu khi yêu còn rất bi lụy, rất ít ai nhìn rõ được ưu nhược điểm của đối phương. Thậm chí, khi bị phản bội, tuổi Sửu vẫn “mắt nhắm mắt mở” cho qua hoặc chỉ cần vài lời ngon ngọt cũng đủ để tuổi Sửu mềm lòng, tha thứ những lỗi lầm mà đối phương mang lại.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Trời sinh tuổi Sửu bản tính thật thà, chân thành, tốt bụng và họ luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác mà quên đi lợi ích cá nhân. Tuổi Sửu sống rất trọng tình, trọng nghĩa, coi thường vật chất, tiền bạc nên trong tình yêu, con giáp này dễ trở nên mù quáng.

Những người tuổi Sửu rất chân thành, thủy chung và sẵn sàng hy sinh để làm hài lòng người mình yêu mà không cần nhận lại điều gì. Đây là ưu điểm và cũng là nhược điểm của tuổi Sửu, bởi nếu gặp đúng người, mối tình của con giáp này sẽ rất thăng hoa và hạnh phúc. Nhưng ngược lại, nếu “sai người sai thời điểm” thì đây sẽ trở thành một vết sẹo không bao giờ liền trong trái tim tuổi Sửu.

Không chỉ vậy, tuổi Sửu khi yêu còn rất bi lụy, rất ít ai nhìn rõ được ưu nhược điểm của đối phương. Thậm chí, khi bị phản bội, tuổi Sửu vẫn “mắt nhắm mắt mở” cho qua hoặc chỉ cần vài lời ngon ngọt cũng đủ để tuổi Sửu mềm lòng, tha thứ những lỗi lầm mà đối phương mang lại.

Tuổi Mùi

Tuy có vẻ ngoài rất lạnh lùng nhưng tuổi Mùi lại có nội tâm nhạy cảm và trái tim mong manh dễ vỡ. Tuổi Mùi sống giàu tình cảm, luôn giúp đỡ người khác mà không cần nhận lại. Điều họ mong muốn ở đời không phải là cuộc sống giàu sang phú quý mà là một đời bình dị, an nhàn và ngập tràn yêu thương.

Trong tình yêu, tuổi Mùi luôn nhường quyền quyết định cho đối phương, nên họ dễ rơi vào thế bị động và trở nên mù quáng. Một khi lún sâu vào chuyện tình cảm, họ luôn tin tưởng đối phương, càng cố chấp hy sinh mà không nhận ra đây không phải là cách để níu giữ tình yêu nên thường không đem lại kết quả như ý muốn.

*Bài viết chỉ mnag tính chất tham khảo.