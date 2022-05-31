Cùng đi tìm những con giáp bản tính trời sinh tham vọng ngút trời, đã quyết tâm làm gì thì chắc chắn ra ngô ra khoai

Người tuổi Dần rất thích nắm quyền lực trong tay. Họ thích ra mệnh lệnh cho người khác và thích cảm giác ai ai cũng phải nghe theo mệnh lệnh của mình. Đây là một trong những tham vọng to lớn của họ.

Khi còn là nhân viên, người tuổi này được mọi người xung quanh khâm phục và ngưỡng mộ vì sự cố gắng không ngừng. Khi trở thành lãnh đạo, nắm quyền lực thì họ được nhân viên tôn trọng. Đây là con giáp giỏi nắm bắt cơ hội giúp sự nghiệp phát triển nhanh chóng.

Để thực hiện tham vọng này, người tuổi Dần sẽ cố gắng không ngừng nghỉ. Dù hiện tại có đang gặp khó khăn đến đâu thì con giáp này cũng không lùi bước. Dần luôn cố gắng rèn giũa bản thân mình, biến mình trở thành một người thật sự bản lĩnh.

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Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn không thích bó hẹp mình trong không gian nhỏ bé, chật chội. Với khát vọng phát triển bản thân, người tuổi Thìn có thể “thiêu đốt” khó khăn, nguy hiểm trước mắt. Người tuổi này cũng bị ảnh hưởng sâu sắc bởi quyền lực, địa vị và cuộc sống xa xỉ.

Khi trưởng thành, cuộc sống dạy và rèn luyện cho tuổi Thìn ý chí, sự quyết tâm và lòng can đảm để chinh phục được mục tiêu, thử thách.

Khi có cơ hội ra tự kinh doanh, họ sẽ làm chủ nhiều dự án khác nhau. Đối với họ, việc tham gia nhiều hạng mục kinh doanh khác nhau cũng là cách để học hỏi được nhiều hơn.

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Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi nhìn có vẻ ung dung, nhàn tản nhưng sâu trong lòng họ là người rất đam mê quyền lực.

Người tuổi Hợi nhận thấy nếu nắm quyền lực trong tay họ có thể chỉ huy người khác, không cần phải trực tiếp bắt tay vào làm bất cứ điều gì. Con giáp này ham hư vinh, thích nghe lời nịnh nọt của mọi người.

Khi xác định được đích đến, Hợi trở nên chăm chỉ và cần mẫn hơn bất cứ ai. Họ nỗ lực trong lặng lẽ nên không ai để ý. Chỉ đến khi họ thành công, những người xung quanh mới cảm thấy ngạc nhiên xen lẫn khâm phục.

Một khi đã nắm quyền lực trong tay, con giáp này trở nên tâm lý hơn. Hợi sắp xếp mọi người vào đúng vị trí phù hợp với năng lực của mình và không bao giờ dùng quyền lực để ép buộc người khác điều gì quá đáng.

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Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ có sức mạnh bền bỉ từ, một khi đã xác định mục tiêu thì họ sẽ cố gắng đến cùng để đạt được. Họ năng động, chăm chỉ, thường xuyên làm thêm giờ và thức khuya nghiên cứu. Ngoài ra họ còn không ngừng đầu tư vào nhiều lĩnh vực để có nguồn vốn ban đầu dồi dào và nhiều mối quan hệ trong xã hội.

Nhờ vận khí tốt và con mắt nhạy bén của tuổi Ngọ, thành công chỉ là chuyện sớm muộn.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo