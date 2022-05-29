Top 3 con giáp ngồi không dính đạn, bị ông tơ bà nguyệt ngó lơ, lận đận tình duyên, yêu đương trắc trở

Tâm linh - Tử vi 29/05/2022 08:35

Dường như, dù muốn hay không, chuyện tình duyên của những con giáp này vẫn có phần long đong hơn. Người ta thường nói “duyên trời định, phận người tạo”, thế nên, cũng chính vì tính cách của mình, mà họ gặp khó khăn trong đường tình cảm mà thôi!

Tuổi Tý

Tình cảm của bạn khó có thể duy trì được trạng thái ổn định, dễ có sóng gió. Nhất là trong tháng tới hai người thường xuyên cãi vã, bao nhiêu hiểu lầm, ấm ức trong lòng sẽ trở thành “thuốc nổ” cho các cuộc tranh cãi nảy lửa, hoặc đôi khi bất đồng quan điểm khiến cả hai đều cảm thấy không thoải mái. Chính vì thế hãy cố gắng giữ bình tĩnh, hòa khí trong mọi tình huống, tránh cãi vã nếu không chỉ càng đẩy tình cảm của hai người đến bờ vực nguy hiểm.

Top 3 con giáp ngồi không dính đạn, bị ông tơ bà nguyệt ngó lơ, lận đận tình duyên, yêu đương trắc trở - Ảnh 1

Những người thuộc tuổi Tý rất dễ đạt được thành công trong sự nghiệp bởi bản chất thông minh và chịu khó tìm tòi. Năng lực làm việc của tuổi này rất cao, bản mệnh là những người nói được sẽ làm được, tính khí thẳng thắn, sống rất thẳng thắn, đôi khi không biết kiêng nể kể cả trong những mối quan hệ làm ăn hay với cấp trên.

Thành đạt và luôn tự tin và bản thân, chính vì thế mà bạn đời của tuổi Tý cũng phải thật giỏi. Tuổi Tý thường đưa ra những yêu cầu quá cao cho nửa kia của mình, vì thế bạn khó khăn trong việc lựa chọn được người bạn đời phù hợp. Đó là lý do cho đến tận bây giờ bạn vẫn đơn độc trong hành trình tìm kiếm một nửa của cuộc đời.

Tuổi Hợi

Đa phần người tuổi Hợi có lối suy nghĩ tích cực và khá nghiêm túc trong mọi việc, kể cả tình cảm. Vì thế, hiếm khi thấy họ thể hiện chút tình cảm lãng mạn, dành một vài lời nói yêu thương ngọt ngào chứ đừng nói tới việc bông đùa, mang yếu tố hài hước vào tình yêu.

Top 3 con giáp ngồi không dính đạn, bị ông tơ bà nguyệt ngó lơ, lận đận tình duyên, yêu đương trắc trở - Ảnh 2

Không ít người cho rằng, đó là cách sống quá thực dụng, thiếu vắng lãng mạn trong cuộc đời. Điều này quả không sai, vì bản thân con giáp này rất coi trọng sự nghiệp, địa vị, vật chất, không ngừng phấn đấu, theo đuổi vinh hoa phú quý.

Với họ, cuộc sống vật chất bền vững mới là nền tảng cơ bản giúp tình yêu thăng hoa, gia đình êm ấm. Bản thân họ không ngờ rằng, vì mải theo đuổi sự nghiệp mà đường tình duyên của họ lại gặp nhiều sóng gió như vậy.

Tuổi Thìn

Top 3 con giáp ngồi không dính đạn, bị ông tơ bà nguyệt ngó lơ, lận đận tình duyên, yêu đương trắc trở - Ảnh 3

Phải công nhận rằng, tuổi Thìn có cái tôi rất lớn, luôn xem mình là trung tâm vũ trụ, vô cùng tự tin và đánh giá cao bản thân. Ở bất cứ đâu và trong mối quan hệ nào, bạn cũng giữ nguyên tính cách của mình. Chính điều đó đã làm đường tình duyên, hôn nhân của bạn gần như luôn trắc trở, nó tạo ra những trận cãi vã không mong muốn, đến khi tức nước vỡ bờ thì lại đường ai nấy đi.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo

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