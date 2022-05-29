Đi tìm nhà ngoại cảm với khả năng tâm linh đáng nể trong 12 con giáp

Tâm linh - Tử vi 29/05/2022 08:32

Khả năng ngoại cảm là một năng lực siêu nhiên chứa nhiều điều bí ẩn mà không phải ai cũng may mắn có được. Thế nhưng, đối với những người sinh ra thuộc các con giáp này thì dự cảm chính xác lại thường xảy đến với họ.

Tuổi Tý

Năng lực ngoại cảm mạnh nhất của người tuổi Tý thường biểu hiện trong những tình huống mang tính nguy hiểm. Khả năng quan sát của họ rất mạnh và trực giác cực kỳ nhạy bén, bản tính hiếu kỳ, tự tin và thích mạo hiểm nên họ càng tỏ ra nhanh nhạy trong những tình huống gay go. Cũng nhờ năng lực ngoại cảm này, người tuổi Tý thường tránh được không ít tổn thất và những tình huống trớ trêu, bất hạnh, có thể giảm bớt trở ngại và xoay chuyển cục diện tích cực hơn.

Tuổi Thân

Không như người tuổi Tý, khả năng ngoại cảm của người tuổi Thân chủ yếu nằm ở khía cạnh thuộc về tâm tư. Những người tuổi này thường có phản ứng nhanh nhạy, giỏi quan sát và nắm bắt rất chuẩn về tâm tư của người khác, mà phần nhiều đều có sự hỗ trợ từ khả năng ngoại cảm bẩm sinh của họ.

Đi tìm nhà ngoại cảm với khả năng tâm linh đáng nể trong 12 con giáp - Ảnh 1

Cũng nhờ thế mạnh này, người tuổi Thân giống như cá gặp nước, luôn thuận lợi và thành công trong các mối quan hệ xã hội, đặc biệt họ rất bản lĩnh và linh hoạt trong việc đối nhân xử thế. Do đó, ấn tượng họ đem lại cho người khác cũng rất tốt, tuy nhiên nếu đây là người có tâm địa không lương thiện thì thật sự họ sẽ trở nên rất đáng ngại.

Tuổi Sửu

Năng lực ngoại cảm của người tuổi Sửu phần nhiều biểu hiện ở phương diện phán đoán. Những người này rất thích nghiên cứu, làm việc tận tâm tận sức, có khả năng quan sát, kế hoạch tỉ mỉ rõ ràng. Vì vậy, họ thường không dễ tin người khác mà lại tin vào trực giác của chính mình. Những dự cảm này sẽ giúp họ phán đoán và đưa ra quyết định, sau đó họ sẽ thông qua thực tiễn để chứng minh tính chính xác của mình. Từ quá trình rèn luyện và nâng cao kinh nghiệm lẫn năng lực, khả năng ngoại cảm của họ cũng ngày càng chuẩn xác hơn.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo

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