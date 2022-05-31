"Sinh ra là dành cho nhanh" top những cặp đôi con giáp về với nhau chỉ có tiền bạc chất đống, cả đời êm ấm, hạnh phúc tới già

Người đầy sức sống như tuổi Thìn sẽ đem lại cảm giác vui vẻ cho cuộc sống của người tuổi Tý. Những lời khen ngợi cổ vũ từ người tuổi Tý ngược lại cũng đem lại hiệu quả tích cực cho người tuổi Thìn.

Người tuổi Hổ nhìn chung thường mạnh mẽ, cương nghị và hào hoa, là những người cấp tiến điển hình, còn tuổi Hợi thì lười biếng, bản tính lãnh đạm song phúc khí tràn trề, nhiều may mắn. Hai người này bổ sung cho nhau, tuy không có sức sống mãnh liệt nhưng cũng có thể hạnh phúc cả đời. Đặc biệt, sự kết hợp của hai cung hoàng đạo này không chỉ mang lại phú quý, phúc khí mà con cái cũng thịnh vượng.

Tuổi Hợi với tuổi Mão

Tài năng trí tuệ của người tuổi Hợi sẽ dẫn dắt và hỗ trợ cho người tuổi Mão, tạo nên những thuận lợi đáng quý trong sự nghiệp, tình cảm. Đồng thời sự nhiệt tình của người tuổi Mão cũng sẽ có những tác động tích cực đến người tuổi Hợi.

Tuổi Ngọ với tuổi Tuất

"Ngựa gặp chó thì phú quý, chó gặp ngựa thì làm nên đại nghiệp". Người tuổi Ngọ có thể mang lại tài lộc, tính tình cởi mở, người tuổi chó thì thật thà, siêng năng, hai cung hoàng đạo này ở với nhau thì vợ chồng hòa thuận, gia đạo hạnh phúc. Họ có những thói quen và giá trị sống giống nhau, và họ là một tổ hợp hôn nhân lý tưởng.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo