Top 3 hoạn thư tiếng tăm lừng lẫy trong số 12 con giáp, chớ dại lừa dối những họ, hậu quả khó lường

Trong tình yêu, người phụ nữ tuổi Tý biến thành một người thiếu cảm giác an toàn và thiếu cả lòng can đảm để thử tin tưởng một người. Họ là những người phụ nữ nhạy cảm, sợ bị tổn thương và cần cảm nhận được tình yêu của người họ thích mọi lúc mọi nơi.

Tóm lại, tính chiếm hữu của người tuổi Tý rất mạnh mẽ nhưng đồng thời cũng rất mềm yếu. Họ vừa muốn kiểm soát người kia nhưng lại vì thiếu can đảm mà không dám thể hiện quá rõ ràng mà rơi vào trạng thái lo lắng vô cớ. Tuy nhiên, nếu bên kia là người tinh tế, đem lại cho họ cảm giác an toàn người phụ nữ tuổi Tý sẽ rất chân thành và mạnh dạn đáp lại.

Những người thuộc tuổi Sửu kỳ thực rất thật thà chất phác, bên ngoài miệng nói những lời khó nghe nhưng bên trong lại là một người rất dễ mềm lòng. Họ luôn mồm nói không muốn giúp đỡ bạn.

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Nhưng trên thực thế thì trái tim và hành động của họ luôn hướng về phía bạn. Về phương diện tình cảm, những người thuộc tuổi Sửu có ham muốn chiếm hữu rất lớn, yêu thì phải yêu hết mình. Một khi họ đã yêu thì sẽ là mãi mãi. Họ sẵn sàng chịu trách nhiệm cho tình yêu của mình.

Tuổi Dần

Người phụ nữ tuổi Dần là người rất mạnh mẽ. Kể cả khi đối xử với người yêu, họ cũng thể hiện sự chiếm hữu của mình với người kia rất rõ ràng chỉ để nói rằng đây là cách yêu của họ. Người tuổi Dần luôn hy vọng có được tình yêu sâu đậm và duy nhất từ người kia. Tuy nhiên, khi họ không đủ tự tin hoặc vì lý do nào đó kiến họ mất niềm tin vào tình yêu, cảm xúc của họ sẽ biến thành những yêu cầu khắc nghiệt với người kia.

Thay vì bình tĩnh và nói rõ ràng với người kia, người tuổi Dần sẽ theo dõi và quản lý nửa kia rất chặt khiến họ không thể chịu nổi. Tuy nhiên phụ nữ thường không chống lại được sự ngọt ngào trong tình yêu, nếu như bạn có thể đem lại cho cô gái tuổi Dần tình cảm như cô ấy mong muốn thì đó sẽ là những cô gái ngọt ngào nhất.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo