Nửa cuối năm 2019: Những con giáp này hãy cẩn trọng kẻo tiền mất tật mang, vướng họa thị phi

Dù là năm may mắn, có thể mang lại tin vui tài lộc nhưng 2019 cũng là năm 3 con giáp này phải đối diện với vô số nỗi lo, vạn điều không may.

Nửa đầu năm 2019, sư nghiệp của người tuổi Sửu phất lên như diều gặp gió. Họ ăn nên làm ra, kiếm tiền dễ như trở bàn tay và đi đâu cũng có quý nhân hỗ trợ. Thế nhưng, nửa cuối năm do bị tiểu nhân phá hoại, kẻ xấu ngáng đường Sửu sẽ lận đận lắm phen.

Dẫu đã rất khôn khéo, tinh tế nhưng Mùi vẫn vướng họa thị phị, bị người khác do ghen ăn tức ở mà đi nói xấu, hạ uy tín - Ảnh minh họa: Internet

Top 2: Tuổi Mùi

Mùi là con giáp lương thiện, sống tình cảm và rất tài năng. Dù làm công ăn lương hay làm chủ thì Mùi đều gặt hái được những thành quả đáng ngưỡng mộ. Họ không chỉ thăng tiến nhanh chóng, vươn lên làm giàu khi còn khá trẻ mà còn có đời sống tình cảm ấm êm, viên mãn.

Thế nhưng, nửa cuối năm 2019 vận số của Mùi sẽ chuyển biến theo chiều hướng xấu. Dẫu đã rất khôn khéo, tinh tế nhưng Mùi vẫn vướng họa thị phị, bị người khác do ghen ăn tức ở mà đi nói xấu, làm mất uy tín.

Trong giai đoạn này, tốt nhất Mùi đừng đôi co, chấp niệm với bất cứ ai. Hãy cứ sống đàng hoàng tử tế, làm việc hăng say thì sau cơn mưa trời lại sáng, đời bạn lại may mắn, bạc tiền phủ phê như trước.

Nửa cuối năm 2019 là thời điểm bản mệnh của Tuất bị mây xám bao quanh, làm gì cũng gặp bất trắc, thất bại - Ảnh minh họa: Internet

Top 3: Tuổi Tuất

Nếu đang có ý định mở rộng quy mô kinh doanh hay chuyển sang công việc mới thì Tuất nên cân nhắc thật kỹ. Bởi lẽ, nửa cuối năm 2019 là thời điểm bản mệnh của Tuất bị mây xám bao quanh, làm gì cũng gặp bất trắc, thất bại.

Trước vận số như thế, tốt nhất Tuất nên ẩn thân một thời gian. Đừng ôm đồm quá nhiều việc, cũng đừng nhận lấy trách nhiệm không thuộc về mình. Chờ đến khi sóng gió qua đi, may mắn tìm về Tuất sẽ thăng quan tiến chức, kiếm tiền dễ như trở bàn tay.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.