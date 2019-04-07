Nửa cuối năm 2019: Những con giáp này hãy cẩn trọng kẻo tiền mất tật mang, vướng họa thị phi

Tâm linh - Tử vi 07/04/2019 16:30

Nếu không cẩn trọng 3 con giáp này có thể đối diện với nguy cơ lâm vào cảnh trắng tay, nợ nần chồng chất, gia đình ly tán trong nửa cuối năm 2019.

Dù là năm may mắn, có thể mang lại tin vui tài lộc nhưng 2019 cũng là năm 3 con giáp này phải đối diện với vô số nỗi lo, vạn điều không may.

Nửa cuối năm 2019: Những con giáp này hãy cẩn trọng kẻo tiền mất tật mang, vướng họa thị phi - Ảnh 1
Đề cao cảnh giác, tuyệt đối không cho ai vay mượn chính là cách giúp Sửu thoát kiếp tiền mất tật mang - Ảnh minh họa: Internet

Top 1: Tuổi Sửu

Nửa đầu năm 2019, sư nghiệp của người tuổi Sửu phất lên như diều gặp gió. Họ ăn nên làm ra, kiếm tiền dễ như trở bàn tay và đi đâu cũng có quý nhân hỗ trợ. Thế nhưng, nửa cuối năm do bị tiểu nhân phá hoại, kẻ xấu ngáng đường Sửu sẽ lận đận lắm phen.

Thế nên, Sửu phải cẩn trọng chuyện tiền nong, đừng tiêu xài hoang phí cũng đừng dễ dàng tin tưởng người khác. Đề cao cảnh giác, tuyệt đối không cho ai vay mượn chính là cách giúp Sửu thoát kiếp tiền mất tật mang, không bị lâm vào cảnh trắng tay.

Nửa cuối năm 2019: Những con giáp này hãy cẩn trọng kẻo tiền mất tật mang, vướng họa thị phi - Ảnh 2
Dẫu đã rất khôn khéo, tinh tế nhưng Mùi vẫn vướng họa thị phị, bị người khác do ghen ăn tức ở mà đi nói xấu, hạ uy tín - Ảnh minh họa: Internet

Top 2:  Tuổi Mùi

Mùi là con giáp lương thiện, sống tình cảm và rất tài năng. Dù làm công ăn lương hay làm chủ thì Mùi đều gặt hái được những thành quả đáng ngưỡng mộ. Họ không chỉ thăng tiến nhanh chóng, vươn lên làm giàu khi còn khá trẻ mà còn có đời sống tình cảm ấm êm, viên mãn.

Thế nhưng, nửa cuối năm 2019 vận số của Mùi sẽ chuyển biến theo chiều hướng xấu. Dẫu đã rất khôn khéo, tinh tế nhưng Mùi vẫn vướng họa thị phị, bị người khác do ghen ăn tức ở mà đi nói xấu, làm mất uy tín.

Trong giai đoạn này, tốt nhất Mùi đừng đôi co, chấp niệm với bất cứ ai. Hãy cứ sống đàng hoàng tử tế, làm việc hăng say thì sau cơn mưa trời lại sáng, đời bạn lại may mắn, bạc tiền phủ phê như trước.

Nửa cuối năm 2019: Những con giáp này hãy cẩn trọng kẻo tiền mất tật mang, vướng họa thị phi - Ảnh 3
Nửa cuối năm 2019 là thời điểm bản mệnh của Tuất bị mây xám bao quanh, làm gì cũng gặp bất trắc, thất bại - Ảnh minh họa: Internet

Top 3: Tuổi Tuất

Nếu đang có ý định mở rộng quy mô kinh doanh hay chuyển sang công việc mới thì Tuất nên cân nhắc thật kỹ. Bởi lẽ, nửa cuối năm 2019 là thời điểm bản mệnh của Tuất bị mây xám bao quanh, làm gì cũng gặp bất trắc, thất bại.

Trước vận số như thế, tốt nhất Tuất nên ẩn thân một thời gian. Đừng ôm đồm quá nhiều việc, cũng đừng nhận lấy trách nhiệm không thuộc về mình. Chờ đến khi sóng gió qua đi, may mắn tìm về Tuất sẽ thăng quan tiến chức, kiếm tiền dễ như trở bàn tay.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm. 

Cảnh báo: 3 con giáp vướng họa thị phi, vận đen đeo bám, xui xẻo đủ đường trong 7 ngày tới

Cảnh báo: 3 con giáp vướng họa thị phi, vận đen đeo bám, xui xẻo đủ đường trong 7 ngày tới

Vận xui ập xuống đầu sẽ khiến 3 con giáp này lâm vào cảnh khốn cùng, thất bại triền miên, chẳng còn gì để mất trong 7 ngày tới.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp xui xẻo top con giáp đen đủi con giáp xui xẻo nhất 2019

TIN MỚI NHẤT

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 58 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 58 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Dinh dưỡng 3 giờ 58 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Tâm sự gia đình 4 giờ 58 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 58 phút trước
Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 6 giờ 58 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 7 giờ 58 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 8 giờ 58 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 9 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi