Cảnh báo: 3 con giáp vướng họa thị phi, vận đen đeo bám, xui xẻo đủ đường trong 7 ngày tới

Trong 7 ngày tới, top con giáp này phải hết sức cẩn trọng kẻo rước họa vào nhà, tiền tài tiêu tán.

Thế nên, chỉ cần tai họa ập xuống họ sẽ trở tay không kịp, lâm vào đường cùng chỉ trong tích tắc. Vậy nên, để giảm thiểu tối đa thiệt hại Tý hãy cẩn trọng trong việc làm ăn, chớ dại cho ai vay mượn tiền bạc kẻo mất hết tất cả. Nếu không thay đổi thói xấu của mình Tý đừng mong có được cuộc sống ổn định, sung túc cả đời.

Tý nổi tiếng là con giáp khôn ngoan, có chí làm giàu và dễ dàng có được nhiều thành tựu đáng nể trong cuộc sống. Thế nhưng, chính vì dễ dàng có được những thứ mình muốn nên Tý khá ham chơi, tiêu xài hoang phí và chẳng ý thức được việc tích cóp cho tương lai.

Ngọ tuyệt đối không được đầu tư kinh doanh, càng không nên mở rộng buôn bán kẻo bị lừa gạt đến mức phá sản - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tiền tài, công danh lẫn tình duyên của người tuổi Ngọ đều gặp trắc trở trong 7 ngày tới. Những sai lầm trong công việc khiến Ngọ phải trả giá rất đắt bằng việc bị giáng chức, thậm chí phải bồi thường một khoản tiền khá lớn.

Thời gian này, Ngọ tuyệt đối không được đầu tư kinh doanh, càng không nên mở rộng buôn bán kẻo bị lừa gạt đến mức phá sản. Cũng thế, bạn nên ôn hòa với một nửa của mình. Dù giận nhau đến mấy cũng hãy từ tốn chuyện trò, nói chuyện phải quấy. Đừng vì một phút bốc đồng mà chửi rủa, mắng nhiếc nhau kẻo đánh mất hạnh phúc trăm năm.

Vận xui trong 7 ngày tới sẽ lấn át số mệnh của Thìn, khiến họ không thể bình yên - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Trời sinh người tuổi Thìn có mệnh phú quý, chẳng cần lo nghĩ quá nhiều vẫn kiếm được bộn tiền. Thế nhưng, vận xui trong 7 ngày tới sẽ lấn át số mệnh của Thìn, khiến họ không thể bình yên. Những sóng gió tài chính, các mối quan hệ xã hội sẽ vùi dập Thìn tơi tả, khiến họ phải thất điên bát đảo lắm phen.

Thay vì chống trả quyết liệt, cách tốt nhất để Thìn bảo toàn tài sản chính là nhún nhường. Hãy lấy câu “dĩ hòa vi quý” để đối nhân xử thế, chờ khi giông bão qua đi túi bạn sẽ lại đầy ắp tiền.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.