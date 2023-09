Hãy đặt ngay loài hoa này lên bàn thờ ngày Tết để cả năm bạc tiền dư dả, phúc lộc ngập nhà, xui xẻo tránh xa

Các chuyên gia phong thủy đã chỉ ra rằng, chỉ cần đặt những loài hoa này lên bàn thờ ngày Tết gia chủ sẽ có cả năm may mắn, phúc lộc ngập nhà.

Mỗi khi những cành đào trổ hoa cũng là lúc Tết đến xuân về. Theo các chuyên gia phong thủy, loài hoa này không chỉ đẹp, thanh tao mà còn có tác dụng xua đuổi tà ma, mang lại nguồn sinh khí tốt lành cho năm mới.

Người xưa quan niệm rằng chỉ cần dâng 1 cành đào lên bàn thờ thì gia chủ luôn may mắn, bình an, khỏe mạnh, những điều không may chẳng dám lại gần.