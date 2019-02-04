Hãy đặt ngay loài hoa này lên bàn thờ ngày Tết để cả năm bạc tiền dư dả, phúc lộc ngập nhà, xui xẻo tránh xa

Tâm linh - Tử vi 04/02/2019 05:30

Gia chủ muốn cả năm phú quý sang giàu, tiền tài dư dả, may mắn ập xuống đầu chỉ cần đặt ngay loài hoa này lên bàn thờ ngày Tết sẽ được như ý nguyện.

Các chuyên gia phong thủy đã chỉ ra rằng, chỉ cần đặt những loài hoa này lên bàn thờ ngày Tết gia chủ sẽ có cả năm may mắn, phúc lộc ngập nhà.

Hãy đặt ngay loài hoa này lên bàn thờ ngày Tết để cả năm bạc tiền dư dả, phúc lộc ngập nhà, xui xẻo tránh xa - Ảnh 1
Hoa đào có tác dụng xua đuổi tà ma, mang lại nguồn sinh khí tốt lành cho năm mới - Ảnh minh họa: Internet

1. Hoa đào

Mỗi khi những cành đào trổ hoa cũng là lúc Tết đến xuân về. Theo các chuyên gia phong thủy, loài hoa này không chỉ đẹp, thanh tao mà còn có tác dụng xua đuổi tà ma, mang lại nguồn sinh khí tốt lành cho năm mới.

Người xưa quan niệm rằng chỉ cần dâng 1 cành đào lên bàn thờ thì gia chủ luôn may mắn, bình an, khỏe mạnh, những điều không may chẳng dám lại gần. 

2. Hoa huệ

Đây là loài hoa có mùi thơm thanh nhã, nhẹ nhàng và là sự lựa chọn hàng đầu của mỗi gia đình Việt mỗi dịp cần dâng cúng lên ông bà tổ tiên. Bạn có thể chọn màu trắng, đỏ, cam… của loài hoa này nhưng chớ nên cắm quá nhiều màu vào bình kẻo lòe loẹt, thiếu tôn nghiêm.

Hãy đặt ngay loài hoa này lên bàn thờ ngày Tết để cả năm bạc tiền dư dả, phúc lộc ngập nhà, xui xẻo tránh xa - Ảnh 2
Gia chủ dâng cúng loài hoa này lên bàn thờ ngày Tết vừa tốt cho phong thủy lại mang lại may mắn tiền bạc cho cả gia đình trong năm mới - Ảnh minh họa: Internet

3. Hoa cúc vàng

Thuyết ngũ hành tương sinh chỉ ra rằng, màu vàng thuộc mệnh kim nên hoa cúc vàng chính là biểu tượng của phúc lộc, phú quý. Gia chủ dâng cúng loài hoa này lên bàn thờ ngày Tết vừa tốt cho phong thủy lại mang lại may mắn tiền bạc cho cả gia đình trong năm mới. 

4. Hoa mai

Nếu đào là loài hoa mùa xuân của miền Bắc thì mai chính là biểu tượng ngày Tết của miền Nam. Những nhành mai vàng khoe sắc tượng trưng cho sự giàu sang, phú quý trong năm mới. Khi chọn mai, gia chủ nên chọn những cành có nụ lớn, điểm lá non và có thể nở rộ trong 3 ngày xuân để cả năm may mắn.

Hãy đặt ngay loài hoa này lên bàn thờ ngày Tết để cả năm bạc tiền dư dả, phúc lộc ngập nhà, xui xẻo tránh xa - Ảnh 3
Hoa đồng tiền được cho rằng sẽ mang đến tài lộc, của cải cho gia chủ trong năm mới - Ảnh minh họa: Internet

5. Hoa đồng tiền

Đúng như tên gọi của mình, hoa đồng tiền được cho rằng sẽ mang đến tài lộc, của cải cho gia chủ trong năm mới. Thế nên, dù nghèo đến mấy người ta cũng cố gắng có được một lọ hoa này để dâng cúng lên ông bà tổ tiên trong dịp Tết đến xuân về.

6. Hoa hồng

Không chỉ là loài hoa của tình yêu, hồng còn là loài hoa đại diện cho những điều tốt lành, tươi đẹp nhất. Nếu dâng cúng loài hoa này lên bàn thờ ngày Tết, gia chủ sẽ có 4 mùa bình an, gia đạo ấm êm, viên mãn.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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Bàn thờ là vị trí linh thiêng nhất trong một ngôi nhà, vậy nên việc đặt đồ cúng lên đây cần được cân nhắc kỹ lưỡng kẻo phạm phải đại kỵ, rước họa vào nhà.

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