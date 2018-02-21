Sau tết: Gia chủ hãy hạ ngay thứ này khỏi bàn thờ kẻo rước họa vào nhà, cả năm nghèo khó

Tuy nhiên, nếu lỡ đặt những thứ này lên bàn thờ bạn hãy hạ xuống ngay kẻo Thần Phật quở trách, điềm không may ám vận.

Ngày Tết, mỗi gia đình người Việt đều cố gắng dâng cúng những món ngon vật lạ lên bàn thờ để kính nhớ và biết ơn ông bà tổ tiên. Qua đó, thể hiện lòng thành và mong bề trên phù hộ độ trì cho gia đình một năm mới bình an, hạnh phúc và tài lộc.

Khi dâng hoa tươi lên bàn thờ, gia chủ cần chú ý việc thay nước cắm hoa mỗi ngày để hoa tươi lâu, không bị bốc mùi hôi thối. Việc đặt những cánh hoa úa tàn, khô héo với nước trong chậu hoa bốc mùi là một trong những đại kỵ phong thủy khiến gia chủ đắc tội với bề trên từ đấy gia đình bất hòa, xui xẻo ầm ầm kéo đến quấy nhiễu.

Gia chủ hãy hạ ngay hoa quả giả khỏi bàn thờ kẻo tài lộc tiêu tán - Ảnh minh họa: Internet

Hoa quả giả, cây giả

Thông thường, người Việt chỉ dâng cúng hoa quả, trái cây hay lễ vật lên bàn thờ những ngày lễ, tết, rằm và ngày mùng 1 hàng tháng. Vậy nên, để lấp chỗ trống trên bàn thờ những ngày thường, gia chủ có thói quen đặt hoa quả giả, hoa giả lên bàn thờ.

Họ không biết rằng, việc dâng cúng quan trọng nhất chính là lòng thành. Chỉ cần bạn thành tâm khấn vái, một lòng hướng về nguồn cội thì chẳng cần mâm cao cỗ đầy tổ tiên vẫn hết lòng phù hộ độ trì cho gia đình bạn. Ngược lại, việc dâng hoa quả giả chẳng khác nào “lừa vui dối chúa”, bị giáng hình phạt nặng gây hao tài tốn của, bất lợi trăm bề.

Giấy tiền, vàng mã nên được hóa vàng ngày 23 tháng chạp và mùng 3 tết - Ảnh minh họa: Internet

Giấy tiền, vàng mã

Theo quan niệm tâm linh, ông bà tổ tiên đã khuất nhưng vẫn tiếp tục tồn tại ở thế giới bên kia. Vậy nên, con cháu sẽ thể hiện lòng thành bằng cách dâng cúng giấy tiền, vàng mã như một món quà gửi đến người quá cố. Tuy nhiên, thay vì đặt giấy tiền vàng mã lên bàn thờ cả năm, gia chủ cần lưu ý hai thời điểm nhất định phải hóa vàng chúng là 23 tháng chạp và mùng 3 tết.

Ngày 23 tháng chạp, khi ông Công ông Táo về chầu trời, gia chủ phải kịp hóa vàng số giấy tiền có trên bàn thờ. Ngày mùng 3 tết, sau những ngày mời ông bà về đón tết cùng con cháu, gia chủ sẽ có mâm cơm hóa vàng, tiễn ông bà về thế giới tâm linh.

Hai thời điểm này, gia chủ chớ quên hóa vàng giấy tiền, vàng mã để ông Công ông Táo và tổ tiên có lộc mang theo.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.