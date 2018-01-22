Ngày Tết, chỉ cần cắm 8 loại hoa này trên bàn thờ bảo đảm tiền tài ập đến, xui xẻo bị đuổi sạch khỏi nhà

Tuy nhiên, việc chọn hoa để đặt lên bàn thờ cần sự cẩn trọng, không được tùy tiện kẻo rước họa vào người. Sau đây là những loại hoa gia chủ nên dâng lên bàn thờ ngày Tết để đón tài chiêu lộc, mang lại may mắn cho cả gia đình.

Ngày Tết không chỉ là ngày gia đình sum họp, mà còn là dịp để con cháu tưởng nhờ ông bà, tổ tiên. Người Việt thường dâng mâm cúng với hương hoa, trái cây lên bàn thờ gia tiên, thần Phật để cầu mong bề trên phù hộ độ trì, giúp các thành viên trong gia đình luôn bình an, hạnh phúc.

Nếu nghĩ hoa hồng chỉ biểu trưng cho tình yêu trai gái thì bạn đã lầm. Thực chất, ý nghĩa cốt lõi của hoa hồng chính là sự hạnh phúc, may mắn. Việc cắm hoa hồng lên bàn thờ những ngày đầu năm sẽ giúp gia chỉ có một khởi đầu tốt đẹp, viên mãn với vận tiền tài, tình duyên đều tốt đẹp.

Hoa cúc

Theo các chuyên gia phong thủy, hoa cúc là loài hoa tượng trưng cho phúc lộc, may mắn và bình an. Ngày Tết, chị em chỉ cần chọn hoa cúc trắng hoặc vàng dâng lên bàn thờ gia tiên chắc chắn cả năm vạn sự như ý, lộc lá bủa vây.

Hoa huệ với sự thanh tao, nho nhã rất thích hợp để dâng cúng lên bàn thờ gia tiên ngày Tết - Ảnh minh họa: Internet

Hoa huệ

Những búp huệ trắng với hương thơm thanh tao, dịu dàng rất phù hợp để dâng cúng lên bàn thờ Thần Phật, tổ tiên dịp Tết đến xuân về. Tuy nhiên, bạn chỉ nên chọn một màu hoa để dâng cúng, tránh việc chọn quá nhiều màu trong một lọ hoa kẻo mất đi sự trang trọng.

Hoa thược dược

Mỏng manh yếu mềm là thế, tuy nhiên theo thuyết phong thủy thược dược chính là loài hoa cầu tài chiêu lộc mọi gia đình nên có trên bàn thờ. Nếu kinh doanh, buôn bán bạn càng không nên bỏ qua loài hoa này.

Hoa đồng tiền

Những cánh hoa đồng tiền tươi tắn, bắt mắt hứa hẹn sẽ mang đến cho gia chủ một cuộc sống tươi sáng, rực rỡ trong năm mới. Những nụ đồng tiền càng lớn càng giúp bạn kiếm được bộn tiền, dù lười chảy thây tài lộc cũng ập đến như thác đổ.

Đặc biệt, nếu gia đình có người lớn tuổi càng nên đặt hoa đồng tiền lên bàn thờ ngày Tết để cầu xin sức khỏe, bình an.

Hoa lay ơn

Hoa lay ơn là loài hoa tượng trưng cho sự ấm cúng, sum vầy và nhớ ơn tổ tiên. Người Việt thường dâng loài hoa này lên bàn thờ để cầu mong một năm tài lộc dồi dào, gia đình êm ấm.

Đào phai không chỉ là loài hoa mang đến bình an, may mắn đặc trưng cho ngày Tết miền bắc mà còn giúp trừ tà hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Hoa đào

Hoa đào, đặc biệt là đào phai là loài hoa có tác dụng đuổi tà trừ ma hiệu quả. Chưng loài hoa này sẽ giúp mang đến cho bạn luồng sinh khí tốt lành, đuổi sạch vận xui ra khỏi nhà.

Hoa mai

Hoa mai vàng với mệnh Kim tượng trưng cho sự phú quý, sang giàu. Người Việt thường đặt loài hoa này lên bàn thờ để cầu chúc năm mới tươi sáng, nhiều tài lộc cho cả gia đình.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.