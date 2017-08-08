Tiền sẽ ùn ùn tự chui vào ví ngay sau khi đặt vật này lên bàn thờ, mẹo hay hiếm người biết

Tâm linh - Tử vi 08/08/2017 16:54

Tiền sẽ ùn ùn chui vào ví nếu bạn đặt thứ này lên bàn thờ, đơn giản là thế nhưng không phải ai cũng may mắn biết được.

Việc cúng kiếng vào những ngày rằm, ngày đầu tháng hay giỗ chạp là một nét văn hóa của người Việt. Không chỉ đề cao tính thần uống nước nhớ nguồn, kính nhớ tổ tiên mà còn có ý nghĩ về mặt tâm linh

Tiền sẽ ùn ùn tự chui vào ví ngay sau khi đặt vật này lên bàn thờ, mẹo hay hiếm người biết - Ảnh 1
Chỉ cần đặt thứ này lên bàn thờ tiền sẽ ùn ùn chui vào ví, mẹo hay hiếm người biết - Ảnh: Internet

Người Việt thường dâng lễ vật lên ‘bề trên’, thần phật và người đã khuất để cầu mong được phù hộ, mang lại sức khỏe binhg an và tài vận cho gai đình. Tuy nhiên, việc chọn lễn vật thế nào cho đúng, giúp vượng lộc nhiều nhất thi không phải ai cũng biết. Chưa kể, dâng lễ vật phạm phải đại kỵ không chỉ khiến gia đình ly tán, tan cửa nát nhà mà sức khỏe còn suy kém.

Chỉ cần đặt những loài hoa sau lên bàn thờ, dám chắc gia chủ sẽ thăng quan tiến chức, lương tăng ầm ầm, tài vận phất lên như diều gặp gió.

Tiền sẽ ùn ùn tự chui vào ví ngay sau khi đặt vật này lên bàn thờ, mẹo hay hiếm người biết - Ảnh 2
Không phải tự nhiên mà Sen được chọn là quốc hoa  - Ảnh: Internet

Hoa Sen

Không chỉ là loài hoa có mùi hương thanh khiết, vẻ ngoài sang trọng. Sen được đánh giá là loài hoa có cốt cách thanh cao, gắn liền với nhiều điển cố điển tích nhà Phật. Vậy nên, loài hoa này chính là lựa chọn hàng đầu cho việc thờ cúng giúp tăng vận may tài chính, giúp gia chủ sớm thành đại gia trong tương lai.

Hoa Cúc vàng

Vì cung tài vận thuộc hành Kim, hoa cúc vàng lại đại diện cho hành Kim nên chọn hoa cúc để dâng cúng cầu tài lộc là lựa chọn ‘chuẩn không cần chỉnh’ cho gia chủ.

Vì Kim khắc Thủy nên không nên chọn những loài hoa có màu xanh, không chỉ gây hao tài mà còn ảnh hưởng đến công danh.

Hoa Hồng đỏ

Nếu chú ý bạn sẽ nhận ra những vật phẩm phong thủy mang lại may mắn thường có màu đỏ, như phong bao lì xì, lồng đèn đỏ hoặc bùa bình an. Vậy nên, hoa Hông đỏ sẽ giúp gia chủ tăng thêm may mắn, hút tiền tài vào nhà.

Hoa Huệ trắng

Huệ là loài hoa tương trưng cho sự sung túc, no đủ nên hoa Huệ được cho là sẽ giúp gia chủ có được cuộc sống đầy đủ, sung túc và giàu sang. Dù có nhiều chủng loại, màu sắc nhưng tốt nhất nên chọn hoa Huệ trắng để đặt lên bàn thờ.

Ngoài việc chọn những loài hoa hợp thuyết phong thủy, gia chủ cần phải thành tâm và cố gắng lao động thì vận mệnh mới mau thay đổi để có cuộc sống an nhàn, hạnh phúc.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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