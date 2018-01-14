Phụ nữ muốn sống an yên, có phúc lành cả đời chớ dại nói 4 câu này!

Phật dạy: Phụ nữ nói lời hay ý đẹp không những giúp mang lại may mắn cho bản thân mà còn tích phúc đức cho gia đình, con cái. Người khôn ngoan đôi khi chỉ hơn thua nhau ở lời ăn tiếng nói, hạnh phúc hay khổ đau là do chính mình.

Vậy nên, thay vì nói trước khi nghĩ, chị em hãy nghĩ trước khi nói. Đừng nói những lời tiêu cực, cũng đừng ‘giận quá mất khôn’ kẻo rước họa vào người.

Khi gặp chuyện không vui, có trục trặc trong cuộc sống ta khó tránh khỏi cảm giác bất an, chán nản và nghĩ ngợi lung tung. Phụ nữ nhạy cảm hơn đàn ông, dễ nói ra những lời tiêu cực khi tâm trạng bất ổn, họ không kiểm soát được mình, từ đó dễ gây mất lòng, tổn thương người khác vì những lời vô thưởng vô phạt của mình.

Núi này cao còn có núi khác cao hơn, đừng tự cho mình là cái rốn của vũ trụ rồi phải chịu bẽ mặt - Ảnh minh họa: Internet

Nói lời kiêu ngạo

Một người tài giỏi, khôn ngoan sẽ không cần tự tô vẽ thêm cho chính mình. Bởi lẽ, không cần dựa vào những gì ta nói, chỉ cần dựa vào những gì ta làm người khác đã dư sức đánh giá khả năng của ta. Vậy nên, thay vì tự khoe khoang về mình, bạn nên học cách khiêm tốn để người khác vừa phục vừa nể.

Hãy để bạn trở thành tấm gương để người khác phấn đấu, noi theo thay vì bị ghét bỏ vì thói kiêu ngạo, hống hách.

Nói xấu người khác

Đừng bao giờ vì thua kém người khác mà buông lời nói xấu, dè bỉu hay bàn ra tán vào thành công của họ. Thay vì đố kỵ, thậm chí nói ra những lời châm chọc bạn hãy nỗ lực không ngừng để hoàn thiện mình. Đừng hạ thấp chính bằng sự nhỏ nhen, ích kỷ, hãy nâng tầm bản thân với những thành công mà bạn đạt được nhờ sự cố gắng bền bỉ.

Thay vì trút giận lên cuộc đời, hãy cố gắng khiến cuộc đời mình trở nên tốt đẹp hơn - Ảnh minh họa: Internet

Nói lời oán giận

Khi gặp hoạn nạn, gian truân nhiều phụ nữ có thói quen đổ lỗ cho số phận. Họ ca thán, chửi rủa cuộc đời bất công, họ ganh tỵ với những người may mắn hơn mình, khát khao có được danh vọng nhưng lại không hề cố gắng.

Chính những lời oán giận, phàn nàn ấy khiến họ luôn dậm chân tại chỗ, mãi vẫn không khá lên được. Chưa kể, nói lời hờn giận còn khiến người khác khinh khi, người thân xem thường, bạn bè xa cách.

Nhân sinh vốn ngắn ngủi, vậy nên trước khi nói điều gì bạn nên cân nhắc thật cẩn thận để cả đời bình yên, cuối đời hưởng phúc khí. Đừng tạo nghiệp, cũng đừng gieo rắc hận thù chỉ vì thiếu suy nghĩ khi phát ngôn.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.