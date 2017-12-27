Phật dạy: Sống trên đời tuyệt đối không được nợ người khác 3 thứ sau, dù là chồng hay người thân

Trong tất cả mối quan hệ, muốn thân thiết với một người cần có thời gian vun đắp, gầy dựng. Trong những triết lý Phật dạy về triết lý sống ở đời có bài học bạn chớ dại nợ nần người khác những điều sau nếu không sẽ đánh mất cả tình thân lẫn tình bạn đang tốt đẹp hiện tại.

Tuy nhiên, đó là mối quan hệ tinh thần, nếu muốn giữ được sự chân thành ấy tốt nhất đừng để mối quan hệ này dính đến tiền bạc. Dù là anh em ruột thịt, bạn bè chí cốt cũng cần tiền bạc sòng phẳng rạch ròi. Nếu mượn nợ nhất định phải trả đúng hẹn, nếu không trả đúng hẹn phải báo cho đối phương biết và nhanh chóng hoàn trả sau đó nếu không muốn tình cảm sứt mẻ. Nên nhớ, khi xảy ra tranh chấp về quyền lợi dù là người thân hay bạn thân thì mỗi người đều đặt quyền lợi của mình lên trên. Muốn người khác tử tế với mình, hãy đối xử tử tế với họ, sòng phẳng tiền bạc chính là một trong những điều bạn nên khắc cốt ghi tâm.

Thông thường, khi thân thiết với một người ta sẽ dễ dàng chia sẻ những bí mật thầm kín với họ. Ngay cả việc bạn đang gặp phải khó khăn tài chính, bị người yêu bội bạc thậm chí bản thân là kẻ thứ ba ta cũng dễ dàng chia sẻ với người ta tin cậy, thân thiết như người nhà và bạn tri kỷ.

Chồng phải có trách nhiệm chung thủy với vợ con, con cái phải có trách nhiệm hiếu thuận với mẹ cha, anh chị em phải có trách nhiệm yêu thương, đùm bọc nhau - Ảnh minh họa: Internet

2.Không nợ trách nhiệm

Trong tất cả các mối quan hệ, kể cả gia đình hay xã hội mỗi con người đều có trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi riêng. Nếu trong gia đình, khi còn bé bạn có quyền lợi được cha mẹ chăm sóc, nuôi dưỡng bạn phải có trách nhiệm ngoan ngoãn, vâng lời và chăm chỉ học hành. Cũng vậy, khi bạn lớn lên, cha mẹ già đi, phận làm con bạn phải có trách nhiệm phụng dưỡng, hiếu thuận với bậc sinh thành.

Nếu rũ bỏ trách nhiệm ấy cho xã hội, bỏ mặc cha mẹ già không nơi nương tựa bạn đã nợ món nợ trách nhiệm. Nếu đùn đẩy việc chăm sóc bố mẹ cho anh, chị, em khác trong gia đình bạn đang vô tình chối bỏ trách nhiệm của một người làm con và bắt người khác gánh lấy phần việc thuộc về bạn. Vậy nên, nhận lấy trách nhiệm thuộc về mình, chân thành đối đãi với người khác là cách để bạn không phải vướng bận điều gì trên đời.

Đừng đùa giỡn với tình cảm của người khác, cũng đừng xem thường tình cảm của người khác - Ảnh minh họa: Internet

3. Không nợ ân tình

Cuộc đời có vay có trả, người với người yêu nhau là do duyên phận. Nếu rung động trước đối phương, hãy cứ yêu cuồng nhiệt và chân thành, hãy sống hết mình cho tình yêu ấy. Nếu trái tim không loạn nhịp, đã có người khác hãy thẳng thắn nói cho đối phương biết để họ không nuôi thêm hi vọng, không phí hoài thời gian vô nghĩa.

Việc dây dưa, ‘mèo vờn chuột’ trong tình yêu có thể giúp bạn cảm thấy vui thú, mãn nguyện khi bắt cá hai tay hay tựu hào vì có nhiều người ‘xin chết’ vì mình nhưng lại làm lỡ duyên của người khác. Món nợ nhân duyên ấy, dù bạn có cố gắng xoay chuyển thế nào cũng không thể trả được. Đừng bao giờ đùa giỡn với tình cảm của người khác, cũng đừng lợi dụng tình yêu của người khác để vụ lợi cho mình, rồi bạn sẽ phải trả giá cho mỗi ‘món nợ’ của chính mình.

Con người muốn hạnh phúc, cả đời an yên hãy học cách tự lập tự cường, đừng bao giờ lợi dụng người khác để tiến thân hay mắc nợ ân tình của người khác. Nợ tiền còn có con số cụ thể để trả, nợ trách nhiệm hay ân tình thì bạn dùng cả đời cũng không thể trả hết.