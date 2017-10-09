“Tại một thành phố nhỏ có một bà mẹ đơn thân sống với con gái ruột và cha mẹ cô. Bà mẹ đơn thân là giáo viên, với mức lương đủ tằn tiện chi tiêu trong cuộc sống giản dị của cả gia đình nhỏ. Mặc dù nghèo nhưng họ sống rất hạnh phúc và yêu thương nhau.

Gia đình họ đã phải bán hết tất cả tài sản dù nhỏ nhoi có được để làm sao cứu sống cô bé vốn là tài sản giá trị nhất của họ. Tuy nhiên sức khỏe cô bé không hề khá hơn mà ngày càng tồi tệ đi, các bác sĩ tư vấn rằng ghép tủy là lựa chọn duy nhất để giành lấy sinh linh bé nhỏ này từ tay Tử thần vốn đang rất gần.

Người mẹ muốn xét nghiệm với hy vọng có cơ hội cứu con gái yêu. Thật không may là tủy của cô không phù hợp với con gái ruột của mình, nhưng lại cần để ghép tủy cho một cậu bé khác cũng mắc bệnh tương tự. Vì vậy các bác sĩ đã thuyết phục cô hiến tủy cứu cháu bé con người khác.

Cha mẹ cô không đồng tình, vì nếu có chuyện gì xảy ra với con gái họ, cháu của họ sẽ ra sao? Gia đình ai là người gánh vác đây? Tuy nhiên khi người mẹ của cậu bé đáng thương đó tới cầu xin, cô đã mủi lòng thương xót và chấp nhận sẽ hiến tủy giúp họ.

Để có thể hiến tủy, người mẹ đơn thân phải dùng thuốc kích một số tế bào gốc, vốn là điều rất khó chịu và gây đau đớn. Nhưng cô vẫn chấp nhận và quyết tâm chịu đựng để cứu cháu bé con người ta.

Cuối cùng cậu bé đã được cứu sống nhờ sự hy sinh của cô. Gia đình họ vô cùng cảm kích, đã mang tới nhà cô 50.000 Nhân Dân tệ vốn là tất cả những gì họ có để cảm ơn.

Tuy nhiên người mẹ đơn thân nhân hậu và dũng cảm ấy đã từ chối, cô nói rằng họ cần số tiền này để giúp cháu bé sớm bình phục hoàn toàn.

Cha mẹ cậu bé vô cùng cảm kích trước tấm lòng nhân hậu của người mẹ đó, và họ đã kể lại câu chuyện này với truyền thông. Rất nhiều người khi biết được câu chuyện cảm động này đã tình nguyện quyên tiền để giúp gia đình cô vượt qua cơn hoạn nạn.”

Qua câu chuyện trên ta có thể nhận thấy, phúc báo của một người mẹ không chỉ quyết định tương lai của họ xán lạn đến đâu mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến tương lai của cả gia đình, chồng con và cả dòng họ. Vậy nên, phúc phần của người phụ nữ dày hay mỏng không được quyết định bởi số phận mà được quyết định bởi thái độ sống, cách đối nhân xử thế của họ.

Phụ nữ nên nhớ ‘đức thắng số’, số phận của bạn khi sinh ra có thể không như ý, nhưng việc tu tâm tích đức sẽ khiến số phận thay đổi theo chiều hướng tích cực, giúp bạn tự làm chủ đời mình. Việc nhận biết một người phụ nữ có vượng phu ích tử hay không hoàn toàn không phụ thuộc vào nhân dạng mà là ở điểm sau:

Tu khẩu

Người xưa có câu ‘lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau’, trước khi nói ra lời nào bạn nên ‘uốn lưỡi bảy lần trước khi nói’, hãy cân nhắc và tự hỏi mình rằng lời mình nói ra có gây ảnh hưởng đến ai không, có khiến ai đó phải chịu tổn thương hay thiệt thòi không. Lời nó có thể dễ dàng thốt ra nhưng nếu nó có thể làm hại người khác thì bạn chớ nói ra.

Nhiều người vô tư nghĩ rằng mình nói gì là quyền của mình, người khác không có quyền can thiệp. Họ không biết rằng, khẩu nghiệp sẽ khiến họ phải trả giá không chỉ kiếp này mà những kiếp sau. Tu khẩu chính là cách tu tâm tích đức khó nhất mà con người phải trải quan, thế nên những ai tu khẩu thành công sẽ làm giàu thêm phúc đức cho con cái sau này.

Luôn nhớ 4 chữ vàng: Từ, bi, hỷ, xả

Khi đối xác với người khác, trù dập hay hãm hại họ thì đối phương chỉ chịu 3 phần hậu quả nhưng chính người gây ra nghiệp sẽ phải chịu 7 phần ác nghiệp. Đừng tự tạo nghiệp, bởi sau cùng người bị hủy hoại chính là bạn chứ không phải người bị hại.

Người với người sống với nhau nên có sự đồng cảm, thấu hiểu và sẻ chia. Đừng đặt lợi ích của bản thân lên trên tất cả, đừng bị lòng tham làm cho mờ mắt mà nhẫn tâm chà đạp lên lợi ích của người khác, đừng hại người vì mình. Hãy yêu thương những người khốn khó hơn ta, bởi phụ nữ cần có tấm lòng thiện lương thì phúc phần mới đến bên mình.

Là phụ nữ, đừng nghĩ rằng đời này không có báo ứng, chẳng qua quả báo không giáng xuống ngay mà chờ đến thời điểm nào đó sẽ ập xuống đời bạn. Hãy giữ cho mình tâm hồn thiện lương, đừng hại người, cũng đừng vu vại hay cạnh khóe người khác. Những thói xấu ấy chỉ khiến bạn mãi ở dưới đất, trong khi người khác đã lên đến đỉnh đồi hạnh phúc.

Phụ nữ chính là phong thủy của gia đình, một người phụ nữ xấu xa, độc án đừng bao giờ mong có được một gia đình hạnh phúc, ấm êm. Quả báo luôn luôn hiện hữu, hãy suy nghĩ về hệ lụy của mỗi quyết định trước khi làm một việc gì đó. Sự xấu xa của bạn không chỉ khiến vận mệnh của chính bạn u ám mà còn khiến chồng con bị liên lụy, vạ lây.