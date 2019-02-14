3 con giáp ‘khổ trước sướng sau’, nửa đầu năm xui xẻo đủ đường, nửa cuối năm vạn sự như ý

Tâm linh - Tử vi 14/02/2019 16:11

Thuyết tử vi tướng số đã chỉ rõ, nửa đầu năm 2019 top con giáp này sẽ gặp vô số trở ngại trong cuộc sống nhưng nửa cuối năm vận số sẽ thăng hoa, tiền tài dư dả.

Nửa đầu năm vận số của 3 con giáp sau sẽ có khá nhiều biến động, thế nhưng nửa cuối năm đời họ sẽ lên hương, tiền tài, danh vọng đều có đủ, may mắn nhất đời.

3 con giáp ‘khổ trước sướng sau’, nửa đầu năm xui xẻo đủ đường, nửa cuối năm vạn sự như ý - Ảnh 1
Nếu không kịp thời tiết chế cảm xúc, bình tĩnh giải quyết những khúc mắc Tý sẽ đứng trước nguy cơ đánh mất tất cả, lâm vào cảnh trắng tay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tý là con giáp nhanh nhẹn, thông minh và vô cùng tinh tế. Thế nhưng, vì bị sao xấu chiếu mệnh nên nửa đầu năm 2019 vận số của họ trì trệ, thậm chí tuột dốc không phanh. Từ công việc, sự nghiệp, công danh đến tình duyên của họ đều lận đận, rắc rối không tưởng. Nếu không kịp thời tiết chế cảm xúc, bình tĩnh giải quyết những khúc mắc Tý sẽ đứng trước nguy cơ đánh mất tất cả, lâm vào cảnh trắng tay.

Thế nên, chỉ cần dùng lí trí để suy nghĩ, cư xử Tý sẽ có đủ thời gian để chờ cho xui xẻo qua đi, may mắn ập xuống đầu mình trong nửa cuối năm. Lúc này, dù làm công ăn lương hay làm chủ thì tiền cứ chui vào túi Tý tới tấp, tình duyên mặn nồng hân hoan, tương lai xán lạn không ngờ.

3 con giáp ‘khổ trước sướng sau’, nửa đầu năm xui xẻo đủ đường, nửa cuối năm vạn sự như ý - Ảnh 2
Trong cái rủi có cái may, chính khi có mâu thuẫn về quyền lợi Dậu mới có cơ hội nhận ra bộ mặt thật của những mối quan hệ quanh mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Trời sinh người tuổi Dậu chăm chỉ, thật thà lại có trách nhiệm nên thường thành công trong sự nghiệp. Tuy nhiên, chính vì quá thật thà nên họ dễ dàng bị kẻ xấu lợi dụng, hãm hại mà không hề hay biết. Quá tin tưởng đồng nghiệp, bạn bè chính là lỗ hổng khiến Dậu rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, khổ cực tận cùng.

Trong cái rủi có cái may, chính khi có mâu thuẫn về quyền lợi Dậu mới có cơ hội nhận ra bộ mặt thật của những mối quan hệ quanh mình. Từ đây, bạn sẽ biết rõ ai là bạn, ai là thù để có thái độ rõ ràng, sòng phẳng, không ai có thể lợi dụng bạn nữa. Vậy nên, Dậu đừng mất lòng tin vào cuộc đời, bởi lẽ còn rất nhiều người tốt luôn song hành cùng  bạn. Hãy cứ sống thiện lương, chan hòa thì nửa cuối năm 2019 bạn tự khắc trở thành đại gia, là con giáp giàu có nhất năm.

3 con giáp ‘khổ trước sướng sau’, nửa đầu năm xui xẻo đủ đường, nửa cuối năm vạn sự như ý - Ảnh 3
Chính vì lục đục trong chuyện tình cảm nên Tuất lơ là trong công việc, gây nên những sai lầm tai hại, khiến họ phải trả giá khá đắt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

2019 không phải là năm xấu với người tuổi Tuất, thế nhưng nửa đầu năm tình duyên, tài vận của họ lại không mấy thuận lợi. Giữa Tuất và một nửa sẽ có những hiểu lầm không đáng có khiến tình cảm sứt mẻ, bực dọc triền miên. Chính vì lục đục trong chuyện tình cảm nên Tuất lơ là trong công việc, gây nên những sai lầm tai hại, khiến họ phải trả giá khá đắt.

May thay, chỉ cần bước sang tháng 7/2019 Tuất sẽ lấy lại những gì đã mất. Họ được thần tài đưa đường chỉ lối, thần tình yêu nâng bước nên tình tiền đều đỏ như son, tiền tài bủa vây, hạnh phúc ngất ngây.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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