3 con giáp được thần tài săn đón, tài vận rực sáng, ngồi chơi cũng hốt bạc trong 15 ngày tới

Tài vận tỏa sáng, may mắn tột cùng, ăn nên làm ra chính là phúc phần mà 3 con giáp này có được trong 15 ngày tới.

Đặc biệt, Kỷ Hợi 2019 là thời cơ để Sửu đổi đời, tài vận phất lên như diều gặp gió. Trong nửa tháng tới, Sửu sẽ có cơ hội thăng quan tiến chức, thu nhập tăng nhanh đến chóng mặt. Từ tay trắng gầy dựng nên cơ đồ, tiền chất chật nhà chính là tương lai gần của Sửu.

Sửu là người sống tình cảm, chân thành và rất chăm chỉ. Dù sinh ra trong gia đình nghèo khó, cơ cực nhưng họ chưa bao giờ tự ti mà luôn nỗ lực không ngừng để vươn lên. Nhờ thế, càng về hậu vận đời sống vật chất của Sửu càng vượng phát, trở thành đại gia bạc tỷ là chuyện hiển nhiên.

Mùi được thần tài đeo bám, thần may mắn nuông chiều nên tiền đẻ ra tiền, nằm chơi cũng hốt bạc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Trời sinh người tuổi Mùi sắc sảo, khôn khéo nhưng khá bưởng bỉnh, cứng đầu. Một khi đã quyết tâm làm điều gì họ sẽ bỏ ngoài tai những khuyên can, góp ý của người khác. Đây chính là lý do vì sao mà đường công danh của con giáp này khá lận đận, phải thất bại đôi ba lần mới chạm tay vào thành công.

Tuy nhiên, 15 ngày tới vận thế của con giáp này sẽ chuyển biến tích cực đến ngỡ ngàng. Mùi được thần tài đeo bám, thần may mắn nuông chiều nên tiền đẻ ra tiền, nằm chơi cũng hốt bạc. Giàu nhất xứ, sang nhất vùng là điều hiển nhiên.

Dần muốn nghèo cũng không được, tiền cứ ập vào nhà tới tấp, vàng rải khắp sân khiến ai nấy đềm trầm trồ ngưỡng mộ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Nếu người khác dễ dàng hài lòng với những gì mình đang có thì Dần không như thế. Họ có tham vọng, có ước mơ và quyết tâm chinh phục đỉnh cao danh vọng. Chỉ khi có trong tay tiền tài, chức tước và vị thế trong xã hội Dần mới chịu cho mình thời gian nghỉ ngơi.

Thuyết tử vi tướng số đã chỉ rõ, 15 ngày tới thần tài sẽ ghé thăm nhà người tuổi Dần. Từ đây, Dần muốn nghèo cũng không được, tiền cứ ập vào nhà tới tấp, vàng rải khắp sân khiến ai nấy đềm trầm trồ ngưỡng mộ.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.