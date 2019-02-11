3 con giáp chuẩn bị đón thần tài vào nhà, tiền rải khắp sân, làm một hưởng mười trong tháng 3/2019

Phúc phần trời cho giúp 3 con giáp sau dễ dàng có được cuộc sống giàu sang phú quý, của nả chất đầy nhà, tiền tài dư dả trong tháng 3 năm Kỷ Hợi.

Kỷ Hợi 2019, nhờ vận thế tam hợp nên Mão sẽ thu về bộn tiền, ăn nên làm ra. Đặc biệt, sau tháng Giêng thần tài sẽ phù hộ độ trì, giúp Mão làm một hưởng mười, ngồi chơi hốt bạc. Từ đây, Mão đã giàu lại càng sang, đã sung túc lại càng an nhàn.

Người tuổi Mão dù là đàn ông hay phụ nữ đều khôn ngoan, thông minh và sống rất tình cảm. Cuộc đời họ luôn bình yên, êm đềm, ít khi gặp phải bất trắc. Vậy nên, từ thuở độc thân cho đến khi có gia đình Mão luôn đủ đầy sung túc, chưa bao giờ thiếu tiền.

Từ sự nghiệp, công danh cho đến tình duyên của Sửu đều sáng chói, đỏ rực như son - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Sửu siêng năng, cần cù và là người có trách nhiệm. Họ hết mình với công việc, sống biết trước biết sau nên được quý nhân thương yêu, che chở, tạo mọi điều kiện để đổi đời. Vậy nên, dù không dùng mưu hèn kế bẩn, cũng chẳng bao giờ hãm hại ai nhưng tiền tài phú quý cứ chảy vào túi Sửu liên tục.

Bước sang năm Kỷ Hợi, cuộc đời Sửu sẽ có bước tiến nhảy vọt. Từ sự nghiệp, công danh cho đến tình duyên của Sửu đều sáng chói, đỏ rực như son. Tiền đầy túi, tình đầy tim chính là những phúc phần trời cho con giáp này.

Kỷ Hợi 2019 sẽ giúp Tuất đại phát tài, lộc lá đầy nhà - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Sự thẳng thắn, chân thành và vô cùng trung thực của Tuất khiến họ dễ dàng có được lòng tin của mọi người xung quanh. Dù là đồng nghiệp, cấp trên hay đối tác đều kiêng nể sự thông minh, khôn khéo của con giáp này.

Kỷ Hợi 2019 sẽ giúp Tuất đại phát tài, lộc lá đầy nhà. Nếu muốn mở rộng kinh doanh hay đầu tư vào lĩnh vực mới thì đây chính là thời cơ giúp Tuất gom bạc tỷ vào nhà, trở thành đại gia trong chớp mắt.

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