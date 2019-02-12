Hờn đỏ mắt với 3 con giáp ĐẠI PHÁT TÀI, mua nhà, sắm xe bạc tỷ là chuyện dễ như trở bàn tay

Nhờ là con cưng của thần tài nên 3 con giáp này sẽ có cuộc đời như ý, vận tài lộc đỏ như son trong năm 2019.

Kỷ Hợi 2019, Ngọ được quý nhân giúp đỡ hết lòng, tạo mọi điều kiện để sự nghiệp phất lên như diều gặp gió. Lội ngược dòng ngoạn mục, vươn lên làm đại gia bạc tỷ là chuyện hiển nhiên với Ngọ.

Người tuổi Ngọ thích phiêu lưu, mạo hiểm và rất thích hợp với những công việc đòi hỏi tính sáng tạo cao. Dù vẻ ngoài bất cần, háo thắng là thế nhưng con giáp này vô cùng trách nhiệm. Họ bản lĩnh, kiên cường nên dù gặp phải bất cứ thử thách nào cũng đương đầu đến cùng để giành phần thắng về mình.

Con giáp này sẽ buôn may bán đắt, làm một hưởng mười khiến ai cũng thầm hờn ghen - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Kỷ Hợi 2019 là năm tam hợp với người tuổi Mùi. Vậy nên, từ tình duyên, tiền tài đến sự nghiệp của Mùi đều chuyển biến tích cực. Con giáp này sẽ buôn may bán đắt, làm một hưởng mười khiến ai cũng thầm hờn ghen.

Dù hiện tại có mệt mỏi, nghèo khổ đến mấy thì chỉ cần sang rằm tháng Giêng Mùi sẽ phất lên như diều gặp gió. Tiền ập vào nhà tới tấp, số dư trong tài khoản tăng vùn vụt sẽ khiến đời Mùi lên hương, thành công mỹ mãn.

Từ 30 tuổi trở đi Tuất đã có trong tay cơ ngơi bạc tỷ, sự nghiệp hoành tráng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Chân thành, trung thực lại khôn ngoan nên người tuổi Tuất gặt hái được khá nhiều thành công trong công việc, cuộc sống. Họ lạc quan, yêu đời nên dù cơ cực đến mấy cũng không chùn bước mà cứ bước về phía trước. Vậy nên, từ 30 tuổi trở đi Tuất đã có trong tay cơ ngơi bạc tỷ, sự nghiệp hoành tráng.

Bước vào năm Kỷ Hợi, nhờ có thần tài đưa đường chỉ lối, thần may mắn bám riết không buông Tuất sẽ tha hồ hốt bạc, giàu lên nhanh chóng khiến ai nấy đều hờn ghen.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.