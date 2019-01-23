4 con giáp phạm Thái Tuế, xui xẻo đủ đường nhưng chỉ cần biết cách hóa giải này sẽ tai qua nạn khỏi

Tâm linh - Tử vi 23/01/2019 17:38

Vì phạm Thái Tuế nên trong năm Kỷ Hợi 2019 top con giáp này gặp phải vô số xui xẻo, rủi ro trong công việc, sự nghiệp, tình duyên cho đến đi lại.

Bị sao Thái Tuế chiếu mệnh nên vận số của 4 con giáp sau sẽ trắc trở bộn bề, xui xẻo đủ đường. Tuy nhiên, chỉ cần biết cách hóa giải này ắt sẽ tai qua nạn khỏi, bình yên hưởng phúc.

4 con giáp phạm Thái Tuế, xui xẻo đủ đường nhưng chỉ cần biết cách hóa giải này sẽ tai qua nạn khỏi - Ảnh 1
Chỉ cần biết cách hóa giải này Hợi dù xui xẻo đủ đường cũng tai qua nạn khỏi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi: Trực Thái Tuế

Kỷ Hợi 2019 là năm tuổi của người tuổi Hợi, thế nên, dù tài lộc hanh thông, kiếm được nhiều tiền nhưng số mệnh của họ lại không mấy suôn sẻ. Hợi sẽ gặp phải họa thị phi, bị người khác vì ganh ghét, đố kỵ mà chơi xấu dẫn đến mất uy tín, lòng tin của mọi người. 

Cách hóa giải: Thay vì gân cổ cãi tay đôi với người khác, cố gắng chứng minh sự trong sạch của mình tốt nhất Hợi hãy giữ im lặng. Hãy chờ đến khi sóng gió qua đi, bình yên sẽ tự tìm đến đời bạn. Thời gian này, Hợi hãy tập trung chăm sóc cho gia đình để có điểm tựa tinh thần vững chắc, vượt qua mọi bão giông cuộc đời.

4 con giáp phạm Thái Tuế, xui xẻo đủ đường nhưng chỉ cần biết cách hóa giải này sẽ tai qua nạn khỏi - Ảnh 2
Tỵ đừng vì kích động nhất thời mà làm tổn thương những người thương yêu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ: Xung Thái Tuế

Vì xung Thái Tuế nên vận thế của người tuổi Tỵ gặp phải rất nhiều biến cố trong công việc lẫn sức khỏe. Dù chăm chỉ làm việc, nỗ lực không ngừng nhưng Tỵ chẳng nhận lại được gì ngoài những mất mát, thất bại. Nỗi lo cơm áo gạo tiền, áp lực kiếm tiền khiến con giáp này luôn căng thẳng mệt mỏi. Chính vì bực bội, nỏng nảy nên Tỵ dễ nổi nóng mà gây chuyện vô cớ với một nửa của mình.

Cách hóa giải: Tỵ hãy kịp tỉnh táo, dùng lí trí để suy nghĩ trước khi nói ra lời nào hay làm bất cứ điều gì. Đừng vì kích động nhất thời mà làm tổn thương những người thương yêu.

4 con giáp phạm Thái Tuế, xui xẻo đủ đường nhưng chỉ cần biết cách hóa giải này sẽ tai qua nạn khỏi - Ảnh 3
Đừng dại cho ai vay mượn tiền, cũng đừng đứng ra vay mượn tiền giúp ai kẻo rước họa vào người, tiền mất tật mang - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân: Hại Thái Tuế

Những biến cố trong công việc sẽ khiến các mối quan hệ xã hội của Thân ảnh hưởng nặng nề. Họ và đồng nghiệp, cấp trên lẫn đối tác làm ăn đều có những mâu thuẫn không thể cứu vãn. Phải chờ đến khi xui xẻo qua đi, bình tâm trở lại thì mọi chuyện mới yên ổn.

Cách hóa giải: Thay vì quá tin tưởng người khác như hiện tại Thân hãy học cách ngờ vực, đề phòng. Đừng dại cho ai vay mượn tiền, cũng đừng đứng ra vay mượn tiền giúp ai kẻo rước họa vào người, tiền mất tật mang.

4 con giáp phạm Thái Tuế, xui xẻo đủ đường nhưng chỉ cần biết cách hóa giải này sẽ tai qua nạn khỏi - Ảnh 4
Chuyện tình cảm của Dần khốn đốn khôn cùng, đứng trước nguy cơ tan vỡ do có kẻ thứ ba chen chân hòng phá hoại - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần: Phá Thái Tuế

Công danh, tình cảm của người tuổi Dần trong năm 2019 không bị ảnh hưởng quá nhiều. Thế nhưng, chuyện tình cảm của họ lại khốn đốn khôn cùng, đứng trước nguy cơ tan vỡ do có kẻ thứ ba chen chân hòng phá hoại.

Cách hóa giải: Trước những hiểu lầm, nghi kỵ thay vì tự mình suy diễn và nghĩ sai cho đối phương Dần nên thẳng thắn trao đổi. Đấy là cách duy nhất giúp hai bạn giữ được hòa khí, không cho kẻ thứ ba bất cứ cơ hội nào để cướp mất một nửa của mình.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Tháng cô hồn: Gia chủ nhất định phải mang theo thứ này khi ra đường kẻo vận đen bủa vây, xui xẻo đủ đường

Tháng cô hồn: Gia chủ nhất định phải mang theo thứ này khi ra đường kẻo vận đen bủa vây, xui xẻo đủ đường

Muốn tránh được những xui rủi, vận đen trong tháng cô hồn gia chủ hãy mang theo những thứ này khi ra đường, nếu quên hãy quay về lấy ngay.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi con giáp năm 2019 con giáp xui xẻo hóa giải vận xui

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Tâm sự gia đình 2 giờ 25 phút trước
Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Dinh dưỡng 2 giờ 55 phút trước
Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Đời sống 3 giờ 30 phút trước
Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Hậu trường 3 giờ 56 phút trước
Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Xã hội 4 giờ 9 phút trước
Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Đời sống 4 giờ 38 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Đời sống 5 giờ 1 phút trước
Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 25 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 25 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi