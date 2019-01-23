4 con giáp phạm Thái Tuế, xui xẻo đủ đường nhưng chỉ cần biết cách hóa giải này sẽ tai qua nạn khỏi

Bị sao Thái Tuế chiếu mệnh nên vận số của 4 con giáp sau sẽ trắc trở bộn bề, xui xẻo đủ đường. Tuy nhiên, chỉ cần biết cách hóa giải này ắt sẽ tai qua nạn khỏi, bình yên hưởng phúc.

Cách hóa giải: Thay vì gân cổ cãi tay đôi với người khác, cố gắng chứng minh sự trong sạch của mình tốt nhất Hợi hãy giữ im lặng. Hãy chờ đến khi sóng gió qua đi, bình yên sẽ tự tìm đến đời bạn. Thời gian này, Hợi hãy tập trung chăm sóc cho gia đình để có điểm tựa tinh thần vững chắc, vượt qua mọi bão giông cuộc đời.

Kỷ Hợi 2019 là năm tuổi của người tuổi Hợi, thế nên, dù tài lộc hanh thông, kiếm được nhiều tiền nhưng số mệnh của họ lại không mấy suôn sẻ. Hợi sẽ gặp phải họa thị phi, bị người khác vì ganh ghét, đố kỵ mà chơi xấu dẫn đến mất uy tín, lòng tin của mọi người.

Tỵ đừng vì kích động nhất thời mà làm tổn thương những người thương yêu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ: Xung Thái Tuế

Vì xung Thái Tuế nên vận thế của người tuổi Tỵ gặp phải rất nhiều biến cố trong công việc lẫn sức khỏe. Dù chăm chỉ làm việc, nỗ lực không ngừng nhưng Tỵ chẳng nhận lại được gì ngoài những mất mát, thất bại. Nỗi lo cơm áo gạo tiền, áp lực kiếm tiền khiến con giáp này luôn căng thẳng mệt mỏi. Chính vì bực bội, nỏng nảy nên Tỵ dễ nổi nóng mà gây chuyện vô cớ với một nửa của mình.

Cách hóa giải: Tỵ hãy kịp tỉnh táo, dùng lí trí để suy nghĩ trước khi nói ra lời nào hay làm bất cứ điều gì. Đừng vì kích động nhất thời mà làm tổn thương những người thương yêu.

Đừng dại cho ai vay mượn tiền, cũng đừng đứng ra vay mượn tiền giúp ai kẻo rước họa vào người, tiền mất tật mang - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân: Hại Thái Tuế

Những biến cố trong công việc sẽ khiến các mối quan hệ xã hội của Thân ảnh hưởng nặng nề. Họ và đồng nghiệp, cấp trên lẫn đối tác làm ăn đều có những mâu thuẫn không thể cứu vãn. Phải chờ đến khi xui xẻo qua đi, bình tâm trở lại thì mọi chuyện mới yên ổn.

Cách hóa giải: Thay vì quá tin tưởng người khác như hiện tại Thân hãy học cách ngờ vực, đề phòng. Đừng dại cho ai vay mượn tiền, cũng đừng đứng ra vay mượn tiền giúp ai kẻo rước họa vào người, tiền mất tật mang.

Chuyện tình cảm của Dần khốn đốn khôn cùng, đứng trước nguy cơ tan vỡ do có kẻ thứ ba chen chân hòng phá hoại - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần: Phá Thái Tuế

Công danh, tình cảm của người tuổi Dần trong năm 2019 không bị ảnh hưởng quá nhiều. Thế nhưng, chuyện tình cảm của họ lại khốn đốn khôn cùng, đứng trước nguy cơ tan vỡ do có kẻ thứ ba chen chân hòng phá hoại.

Cách hóa giải: Trước những hiểu lầm, nghi kỵ thay vì tự mình suy diễn và nghĩ sai cho đối phương Dần nên thẳng thắn trao đổi. Đấy là cách duy nhất giúp hai bạn giữ được hòa khí, không cho kẻ thứ ba bất cứ cơ hội nào để cướp mất một nửa của mình.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.