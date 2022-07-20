Lấy làm tiếc đối với 3 con giáp này trong tuần mới (25-31/7/2022) vì đủ thứ xui xẻo rơi rớt vào thân

Tâm linh - Tử vi 20/07/2022 19:25

Là một trong những con giáp xui xẻo tuần này (25-31/7/2022), bạn sẽ phải đối mặt với nhiều điều không mong muốn.

Tuổi Sửu

Là con giáp xui xẻo tuần này, tuổi Sửu phải chuẩn bị đối diện với nhiều điều không như ý muốn. Bạn chẳng thể lơ là, để mọi việc được đến đâu hay đến đó như trước nữa.

Thời điểm hiện tại, do hung tinh Đại Hao chiếu mệnh nên đường tài lộc của bản mệnh sa sút khá rõ. Những quyết định bồng bột và nóng vội về phương diện kinh doanh có thể khiến bạn phải trả giá bằng chính đồng tiền mồ hôi nước mắt của mình.

Kiếp Tài xuất hiện ngay từ đầu tuần nhắc nhở con giáp này nên cảnh giác đề phòng vì có điềm báo bị kẻ gian lừa lọc, cố tình bày mưu hãm hại khiến bạn bị thua thiệt. Trước khi có ý định đầu tư vào dự án nào, bạn cũng nên xem xét cẩn thận, đề phòng tiếp nhận thông tin sai lệch.

Chuyện tình cảm cũng không có gì thay đổi nhiều, tình trạng vẫn khá ảm đạm. Các cặp đôi hay xảy ra mâu thuẫn, dù là chuyện nhỏ nhặt cũng thường lôi ra mổ xẻ, làm tổn thương nhau. Người độc thân vẫn chưa tìm được người chung bước.

Trong một tuần bận rộn và nhiều áp lực như thế này, một trong những vấn đề cần được bạn ưu tiên hàng đầu là chăm sóc cơ thể chu đáo để sức khỏe luôn được đảm bảo, tránh tình trạng lao lực.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất phải trải qua một tuần thực sự khó khăn trong sự nghiệp. Bản mệnh dễ vướng mâu thuẫn với cấp trên, khiến mọi việc dần đi vào bế tắc.

Sự nóng nảy cũng như thẳng thắn quá mức có thể chính là nguồn cơn của mọi biến cố, khiến mọi sự cố gắng của bạn gần như là uổng phí. Dù làm công việc gì đi chăng nữa thì bạn cũng sẽ phải khá vất vả nếu muốn đồng lương chảy vào trong túi mình.

Hãy tìm cách cổ vũ bản thân, chớ nên bỏ cuộc giữa chừng kẻo bao nhiêu công lao sẽ đổ sông đổ bể.

Con giáp này chớ nên ngại gian khổ nhất thời. Hiện tại, bạn càng cố gắng bao nhiêu thì tương lai bạn sẽ càng thu được kết quả rực rỡ bấy nhiêu. Ai rồi cũng sẽ nhận được thành quả xứng đáng với công sức của mình.

Lấy làm tiếc đối với 3 con giáp này trong tuần mới (25-31/7/2022) vì đủ thứ xui xẻo rơi rớt vào thân - Ảnh 1
Chuyện tình cảm của bản mệnh lắm nỗi gian truân. Người độc thân thậm chí phải trải qua thất vọng, hiểu lầm rồi mới rõ tấm lòng của người mà mình thầm mến.

Tuy nhiên, dù rơi vào hoàn cảnh nào đi nữa thì bạn cũng chớ vội thất vọng, cứ tiếp tục rồi sẽ thấy ánh sáng ở cuối đường hầm.

Tuổi Dậu

Hung vận trong tuần mới của người tuổi Dậu có xu hướng lấn át hoàn toàn cát vận. Thời điểm hung tinh hoành hành, bạn cần phải hết sức thận trọng khi giải quyết công việc. Sự nóng nảy có thể dẫn đến những sai lầm khó cứu vãn, ảnh hưởng tới mối quan hệ đồng nghiệp và đối tác.

Con giáp xui xẻo tuần này nên hiểu rằng chẳng có con đường đi đến thành công nào là dễ dàng cả, hãy luôn sẵn sàng chấp nhận những thách thức đến với mình. Càng là khó khăn, bạn lại càng có nhiều cơ hội để phát hiện ra nguồn sức mạnh tiềm ẩn của bản thân.

Tài lộc trong tuần không ít nhưng lại khó giữ được tiền bạc trong tay. Có thể bạn sẽ đánh mất một khoản lớn chỉ vì sự thiếu cảnh giác hoặc đặt lòng tin nhầm chỗ, thiếu suy xét khi đầu tư kinh doanh. Tiền nong một khi đã tổn hao rồi thì khó lòng tìm lại.

Cũng ở thời điểm này, chuyện tình cảm đôi lúc vẫn có khúc mắc, mối quan hệ không mấy vui vẻ do tuổi Dậu chưa thực sự hiểu và thông cảm cho nửa kia của mình. Người độc thân nếu luôn đặt ra những tiêu chuẩn quá cao thì rất khó tìm được người phù hợp.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.

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