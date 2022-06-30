10 ngày đầu của tháng 7, con giáp nào tài lộc thịnh vượng, lộc lá vô biên?

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu rất thông minh, ham học. Từ nhỏ, họ đã tự lập, luôn nỗ lực vươn lên. Người tuổi này được trời ban may mắn, phúc lộc.

Không những thế, con giáp này còn nhận được không ít những lời mời hợp tác làm ăn. Người tuổi này làm công ăn lương cũng được cấp trên trọng dụng. Con giáp tuổi này làm việc chăm chỉ, thu nhập tăng cao. Nhiều tin vui đến khiến tinh thần họ vô cùng phấn chấn.

Dù làm việc gì, họ cũng được quý nhân âm thầm giúp đỡ. Con giáp tuổi này nổi tiếng cầu toàn. Họ luôn đặt ra những yêu cầu cao cho bản thân cũng như những người ở bên cạnh mình.

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão tính tình hiền lành, bao dung và nhân hậu. Trong cuộc sống, họ thể hiện được sự linh hoạt, nhạy bén chứ không cố chấp làm theo ý mình. Người tuổi này ham học hỏi, luôn cố gắng vươn lên hoàn thiện bản thân, vượt lên nghịch cảnh.

Người tuổi Mão tốt bụng, nhiệt tình, sẵn sàng giúp đỡ người khác lúc khó khăn. Họ thích nghi tốt với hoàn cảnh, có khả năng chịu đựng áp lực công việc. Gần đây, người sinh năm Mão bị hung tinh chiếu mệnh trong thời gian vừa qua nên vận trình của họ không mấy tốt đẹp. Đồng thời, họ cũng gặp khá nhiều xui xẻo.

10 ngày đầu tháng 7, người tuổi Mão mở cửa đón Thần Tài, vận xui qua mau, vận may gõ cửa. Con giáp này làm đâu gặt đấy, đạt nhiều thành tựu trong công việc. Người tuổi Mão làm kinh doanh có cơ hội gặp gỡ với nhiều khách hàng, ký được hợp đồng có giá trị.

Người tuổi Mão làm về dịch vụ cũng nhận được nhiều lời mời hợp tác. Nếu đang có ý định chuyển việc, họ được giới thiệu vào làm ở một công việc với chế độ đãi ngộ tốt hơn. Người tuổi Mão nỗ lực hết mình nên sớm nhận được quả ngọt, tiền bạc về đầy túi.

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, người cầm tinh con rắn thường nghiêm túc, tỉ mỉ và có nhãn quan tinh tường. Họ là người có tham vọng, không ngừng nỗ lực vươn lên.

Dù sinh trưởng trong hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn, con giáp này vẫn cố gắng tìm kiếm cơ hội cho bản thân và luôn khát khao thay đổi cuộc đời.



10 ngày tới, con giáp tuổi Tỵ có tài vận vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh. Họ vốn có sẵn năng lực lại được quý nhân phù trợ nên thăng tiến nhanh chóng.

Người tuổi này nên tách ra làm kinh doanh riêng. Trong khi đó, những người đang có ý định chuyển việc cũng sẽ tìm được công việc phù hợp với bản thân. Con giáp tuổi Tỵ đầu tư cũng dễ sinh lời. Tiền bạc trong túi họ cũng dôi dư hơn trước.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo