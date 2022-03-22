Kể từ ngày 23/3, Mộc Đức chiếu mệnh, những con giáp sau đối diện 'núi vàng', kinh doanh 'trúng mánh', tiền tiêu không phải nghĩ

Tâm linh - Tử vi 22/03/2022 13:20

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp dưới đây sẽ đối diện "núi vàng", kinh doanh trúng mánh, tiền tiêu không phải nghĩ sau ngày 23/3/2022.

Tuổi Mão

Con giáp may mắn này sẽ có phúc vận vô biên, tiền tài phát đạt. Bạn sẽ nhận được rất nhiều may mắn và niềm vui cả trong công việc và cuộc sống. Thành công từ công việc liên tiếp đến mang lại cho bạn một khối tài sản khá lớn. Ngoài ra, những kế hoạch đầu tư kinh doanh diễn ra thành công và thuận lợi, bạn không có quá nhiều trở ngại hay khó khăn.

Ngoài ra, người tuổi Mão cũng sẽ hưởng nhiều may mắn trong chuyện tình cảm. Đường tình duyên có đào hoa có nhiều khởi sắc, người độc thân tìm thấy người tâm đầu ý hợp sau khoảng thời gian móng ngóng và chờ đợi. Người đã có gia đình sẽ suôn sẻ và có nhiều niềm vui hằng ngày.

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Người tuổi Mão sẽ có phúc vận vô biên, tiền tài phát đạt sau ngày 23/3 - Ảnh: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân cho thấy nhiều cát lành, hứa hẹn dư dôi nhiều về tiền bạc. Những người làm ăn kinh doanh thì có khả năng giàu có, càng làm việc càng thành công, đầu tư 1 sinh lời 10, thậm chí, nếu may mắn sẽ trở thành đại gia trong năm nay. Bên cạnh đó, bạn dễ dàng gặp được quý nhân đưa đường, cao nhân chỉ lối giúp thành công mỹ mãn.

Sắp tới, con giáp này còn có tinh thần thoải mái khi vận trình tình cảm đang vô cùng thuận lợi, tin vui tới tấp. Tình yêu khiến cho bản mệnh như được thay da đổi thịt, tinh thần phơi phới, vui vẻ lạc quan, cuộc sống dường như có thêm rất nhiều điều thú vị.

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Người tuổi Thân cho thấy nhiều cát lành, hứa hẹn dư dôi nhiều về tiền bạc - Ảnh: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi sẽ nhận được cơ may trong công việc, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió. Với những người làm kinh doanh, bạn trở nên buôn may bán đắt, đơn hàng về nhiều không kịp ngơi tay, ngơi chân. Song song đó, bạn sẽ cảm thấy mình là người may mắn khi có vô vàn cơ hội xung quanh giúp bạn đạt được mục đích của một cách dễ dàng trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, nhân duyên tốt cũng sẽ khiến bạn có thể mở rộng thêm các mối quan hệ, tự tạo thêm cơ hội kiếm được nhiều tiền hơn, nhất là những bạn theo nghiệp kinh doanh buôn bán. Đồng thời, mối lương duyên cũng tụ về bên cạnh bạn, thậm chí người độc thân có thể tìm thấy "nửa kia" của đời mình.

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Người tuổi Hợi sẽ nhận được cơ may trong công việc, sự nghiệp thăng hoa - Ảnh: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Kim tinh soi chiếu, từ ngày 22/3, những con giáp 'số hưởng' sau của cải từ tứ phía đổ về, tài lộc vút lên khắp nẻo đường

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Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp dưới đây của cải từ tứ phía đổ về, tài lộc vút lên khắp nẻo đường sau ngày 22/3/2022.

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