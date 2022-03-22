Kim tinh soi chiếu, từ ngày 22/3, những con giáp 'số hưởng' sau của cải từ tứ phía đổ về, tài lộc vút lên khắp nẻo đường

Tâm linh - Tử vi 22/03/2022 05:10

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp dưới đây của cải từ tứ phía đổ về, tài lộc vút lên khắp nẻo đường sau ngày 22/3/2022.

Tuổi Sửu

Trong công việc, con giáp may mắn này sẽ được cấp trên, đồng nghiệp tin tưởng, đánh giá cao, đạt được hiệu suất cao nên dễ tăng lương tăng bổng. Đường công danh cũng từ đó được củng cố và phát triển. Tương lai trong vài năm tới sẽ gặt hái được thành tựu lớn, đáng khiến người khác ngưỡng mộ.

Với phương diện tình cảm, con giáp này sẽ đón nhận tình duyên đỏ thắm và nồng nàn trong thời gian tới. Bạn còn đang độc thân sẽ trở nên rất cởi mở để tìm kiếm cơ hội, đối phương sẽ được hiểu và có cảm nhận liên kết mạnh mẽ.

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Người tuổi Sửu sẽ đón nhận tình duyên đỏ thắm và nồng nàn trong thời gian tới - Ảnh: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu có thể nếm trải mùi vị phú quý, bởi thời gian này tài lộc rất tốt, vận may cũng rất mạnh, mức thu nhập tăng cao. Bạn cũng có thể đứng trên sự nghiệp và có Quý nhân, tài khí tốt hơn, kiếm tiền lớn mới có bước tiến vững chắc, thực sự ngẩng cao đầu.

Nhân duyên tốt cũng sẽ khiến bạn có thể mở rộng thêm các mối quan hệ, tự tạo thêm cơ hội kiếm được nhiều tiền hơn, nhất là những bạn theo nghiệp kinh doanh buôn bán.

 

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Người tuổi Dậu đứng trên sự nghiệp và có Quý nhân, tài khí tốt hơn - Ảnh: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ được sự trợ lực của quý nhân, vận trình thời gian tới sẽ tràn đầy phúc khí, tài lộc dồi dào kéo đến dài lâu. Ngoài ra, trong nhà có nhiều của cải, nhung lụa. Ngoài ra, bạn cũng không phải lo lắng về cơm ăn áo mặc, cuộc sống tương đối đủ đầy, muốn giúp đỡ gia đình cũng không phải là vấn đề quá to tát.

Bên cạnh đó, con giáp này còn có tinh thần thoải mái khi vận trình tình cảm đang vô cùng thuận lợi, tin vui tới tấp. Tình yêu khiến cho bản mệnh như được thay da đổi thịt, tinh thần phơi phới, vui vẻ lạc quan, cuộc sống dường như có thêm rất nhiều điều thú vị.

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Người tuổi Ngọ được sự trợ lực của quý nhân trong thời gian tới - Ảnh: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Kể từ ngày 21/3/2022, Chính Tài tương trợ, những con giáp sau như 'cá chép hoá rồng', vơ tài vét lộc của thiên hạ

Kể từ ngày 21/3/2022, Chính Tài tương trợ, những con giáp sau như 'cá chép hoá rồng', vơ tài vét lộc của thiên hạ

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây sẽ như "cá chép hoá rồng", vơ tài vét lộc của thiên hạ sau ngày 21/3/2022.

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