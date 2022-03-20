Phát lộc từ ngày 21/3/2022, những con giáp sau được Thái Âm chiếu mệnh, danh lợi tài lộc 'đổ về như thác', tình duyên 'đơm hoa'

Tâm linh - Tử vi 20/03/2022 07:50

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây sẽ được Thái Âm chiếu mệnh, danh lợi tài lộc "đổ về như thác", tình duyên "đơm hoa" sau ngày 21/3/2022.

Tuổi Mão

Con giáp may mắn này sẽ gặp được những cơ hội tốt, tài lộc lên cao. Bạn có thể thoát khỏi cuộc sống buồn tẻ và gặt hái được nhiều thành công, thu hoạch rất nhiều. Vì vậy, chỉ cần con giáp rắn không ngừng cống hiến và chủ quan thì chắc chắn sẽ gặt hái được nguồn năng lượng tích cực và vận khí hanh thông, để cuộc sống ngày càng sung túc hơn.

Về vận trình tình cảm của con giáp này khá suôn sẻ và viên mãn. Với những người đã có đôi, có cặp, hai bạn rất thấu hiểu nhau và không cần nói ra cũng có thể đoán được ý định của đối phương. Do đó, sự hòa hợp của cả người sẽ khiến cho mọi người xung quanh cũng đều phải ngưỡng mộ.

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Người tuổi Mão sẽ gặp được những cơ hội tốt, tài lộc lên cao trong thời gian tới - Ảnh: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân được Quý nhân phù trợ nên sẽ có thêm nhiều cách kiếm tiền. Đặc biệt, người làm công ăn lương sẽ làm việc vô cùng suôn sẻ, được trưởng phòng coi trọng, kỳ vọng sẽ đảm nhận những nhiệm vụ quan trọng và trở thành nòng cốt của tập thể.

Bên cạnh đó, con giáp này cũng sẽ  có vận đào hoa, người độc thân có duyên với người khác phái, tìm được người tâm đầu ý hợp là niềm hạnh phúc nhân đôi.

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Người tuổi Thân được Quý nhân phù trợ nên sẽ có thêm nhiều cách kiếm tiền- Ảnhh: Internet

Tuổi Tuất

Con đường phát triển sự nghiệp của người tuổi Tuất có thể liên tục suôn sẻ. Dù có bao nhiêu trở ngại cũng không thể ngăn cản được bước tiến của bạn. Không chỉ có năng lực, bạn còn có thể gặp được vô số quý nhân và nhận sự trợ giúp kịp thời.

Đặc biệt vận may mấy năm nay của bạn không ngừng bày ra trước mắt. Nhiều quý nhân đã mang đến cho họ những cơ hội mới, bản thân cũng có thể phát triển tốt nên sự nghiệp thăng tiến vượt trội, tiền bạc không thiếu, cuộc sống viên mãn.

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Con đường phát triển sự nghiệp của người tuổi Tuất có thể liên tục suôn sẻ - Ảnh: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây "ở yên cũng có tiền", vượng vận quý nhân, tình duyên đủ đầy tù ngày 21/3.

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