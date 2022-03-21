Tử vi 5 ngày tới (23/3-27/3), những con giáp sau 'có hẹn với Thần Tài', vận may đến nhà, tha hồ hốt vàng hốt bạc

Tâm linh - Tử vi 21/03/2022 18:00

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp dưới đây "có hẹn với Thần Tài", vận may đến nhà, tha hồ hốt vàng hốt bạc trong 5 ngày tới.

Tuổi Dần

Những cố gắng trong công việc của con giáp may mắn này sẽ được đền đáp trong 5 ngày tới. Sự nghiệp của bạn đi lên như "diều gặp gió", liên tiếp tạo được những đột phá lớn trong công việc, do đó sẽ có cơ hội được thăng chức.

Ngoài ra, tài vận của người tuổi bạn cũng vô cùng hanh thông, công việc thuận lợi ắt thu nhập gia tăng. Những khoản đầu tư của họ đã sinh lợi nhuận lớn, vượt xa so với mong đợi. Do đó, bạn chỉ cần cố gắng, nỗ lực hết mình, để đạt được những thành tựu xứng đáng. Bạn cũng không phải lo lắng về chuyện tình cảm bởi đây là năm hỷ sự liên miên, hạnh phúc ngập tràn. 

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Sự nghiệp của người tuổi Dần đi lên như 'diều gặp gió', liên tiếp tạo được những đột phá lớn trong công việc - Ảnh: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ sẽ có phúc vận vô biên, tiền tài phát đạt. Bạn sẽ nhận được rất nhiều may mắn và niềm vui cả trong công việc và cuộc sống. Thành công từ công việc liên tiếp đến mang lại cho Ngọ một khối tài sản khá lớn. Ngoài ra, những kế hoạch đầu tư kinh doanh diễn ra thành công và thuận lợi, bạn không có quá nhiều trở ngại hay khó khăn.

Bên cạnh đó, người độc thân nên đi tiệc tùng nhiều hơn, thể hiện sự quyến rũ của mình, khí chất ngời ngời, dễ thu hút sự chú ý của người khác phái, có quý nhân lấy lòng, được trời ban cho, chắc chắn sẽ thành công trong kinh doanh và mở ra tài lộc dồi dào.

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Người tuổi Ngọ sẽ có phúc vận vô biên, tiền tài phát đạt trong 5 ngày tới - Ảnh: Internet

Tuổi Hợi

Vận may của người tuổi Hợi đến tận nhà, có quý nhân dẫn đường làm giàu, dễ kiếm được những khoản tiền lớn. Còn hơn cả sự giàu có khi ở nhà, một cuộc sống thoải mái và một trái tim hạnh phúc mỗi ngày. Mối quan hệ giữa các cá nhân tốt và dễ dàng nhận được sự giúp đỡ từ người khác nên công việc nhất định rất suôn sẻ.

Con giáp này nếu đến tuổi kết hôn thì nên tiến hành ngay, việc thành gia lập thất trong thời gian tới có thể tạo bàn đạp giúp họ thăng hoa trong tương lai cùng bạn đời. Người độc thân sẽ sớm thì được "nửa kia" ưng ý trong các buổi họp mặt bạn bè.

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Vận may của người tuổi Hợi đến tận nhà, có quý nhân dẫn đường làm giàu - Ảnh: internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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