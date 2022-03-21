Thần Tài ghé thăm, kể từ ngày 22/3, những con giáp sau như 'đứng trên núi tiền', vận may vào nhà, tiền tiêu rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 21/03/2022 14:34

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp dưới đây như "đứng trên núi tiền", vận may vào nhà, tiền tiêu rủng rỉnh sau ngày 22/3/2022.

Tuổi Mùi

Con giáp may mắn này sẽ gặp nhiều may mắn về tài lộc. Có quý nhân đi cùng sẽ giúp tuổi Mùi làm ăn phát tài, tài vận khác biệt và sẽ thăng tiến lên một bậc. Bạn cũng tìm thấy ở nơi làm việc có hy vọng mới, cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn, có thể có thêm quý nhân phù trợ, vận trình sự nghiệp vô cùng hanh thông, con đường mới nhất, cuộc đời của mình đều tiến triển thuận lợi rất tốt, và con người tràn đầy năng lượng hơn.

Ngoài ra, chuyện tình duyên của bạn cũng tốt đẹp và khởi sắc. Những người đã có mảnh tình vắt vai sẽ có mối quan hệ bền lâu với người ấy. Người độc thân sẽ dễ có cơ hội gặp được ý trung nhân ngay.

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Người tuổi Mùi sẽ gặp nhiều may mắn về tài lộc - Ảnh: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần liên tục được thần Tài chiếu cố nên cuộc sống vô cùng rực rỡ. Trong công việc, dù có gặp phải khó khăn lớn đến thế nào thì bạn vẫn có thể vượt qua một cách dễ dàng vì được quý nhân phù trợ, giúp đỡ. Vận may bất ngờ không phải ai cũng có được, bạn cần chú ý để có thể nắm bắt thời cơ một cách tốt hơn. 

Về vận trình tình cảm, bạn có thể làm chủ được cảm xúc của mình và sẵn sàng mở lòng để đón nhận tình yêu mới. Đây sẽ là một tuần tình yêu nở rộ trong trái tim bạn. Một số người độc thân sẽ gặp được một người đặc biệt. 

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Người tuổi Dần liên tục được thần Tài chiếu cố nên cuộc sống vô cùng rực rỡ - Ảnh: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ có nhiều điểm sáng trong vận trình, không còn lo lắng vì bị vận đen đeo bám. Nhờ có cát tinh phù trợ nên công việc của bạn tiến triển hanh thông. Quan lộ và tài lộ của bạn rất thênh thang nên hãy cố gắng hơn nữa để duy trì phong độ này càng lâu càng tốt.

Bên cạnh đó, bạn vốn là những người giàu lòng trắc ẩn, nhân ái và yêu thương mọi người. Bạn sống tự do, thoải mái và phóng khoáng, bởi vậy bạn sẽ được mọi người xung quanh quý mến, tôn trọng. Nhờ vào tài năng và sự chăm chỉ của mình, những người này sớm xây dựng được một sự nghiệp vững chắc, ổn định.

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Người tuổi Ngọ có nhiều điểm sáng trong vận trình, không còn lo lắng vì bị vận đen đeo bám - Ảnh: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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Vận may từ trên trời rơi xuống, 5 ngày tới (21/3-25/3), những con giáp sau sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió', giàu có khó ai bì kịp

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây sẽ sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió', giàu có khó ai bì kịp trong 5 ngày tới.

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