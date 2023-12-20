Giờ VÀNG đã điểm, 00h00 đêm nay (21/12/2023): 3 con giáp tài lộc đủ đầy, tiền rủng rỉnh tự vào ví, vàng bạc ngập két bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 20/12/2023 23:05

Đúng 00h ngày 21/12, 3 con giáp sau tài vận hồng phát, danh lợi song toàn, cuộc đời thăng hoa giàu sang.

Tuổi Mùi 

Tương Hại giáng họa, người tuổi Mùi dễ bị rơi vào vòng xoáy thị phi trong ngày hôm nay, dù bạn chỉ muốn tập trung cho công việc nhưng dường như kẻ xấu không buông tha cho bạn. Vì vậy bạn cần cẩn thận khi nhìn người và tính toán đường đi nước bước.

Người làm kinh tế dễ vướng phải mâu thuẫn với khách hàng. Bạn cảm thấy có người cố tình tung tin xấu về mình. Hãy thận trọng xác minh thông tin để đưa ra cách giải quyết khủng hoảng phù hợp nhất.

Giờ VÀNG đã điểm, 00h00 đêm nay (21/12/2023): 3 con giáp tài lộc đủ đầy, tiền rủng rỉnh tự vào ví, vàng bạc ngập két bất ngờ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân 

Tương phá xuất hiện tháng này cho thấy bạn cũng cần cẩn trọng hơn với các mối quan hệ xung quanh, đặc biệt là các mối quan hệ hợp tác trong công việc. Bạn dễ ảnh hưởng các vấn đề do tiểu nhân gây ra, bị phiền não vô ích, tốn nhiều thời gian, công sức.

Chính Tài dự báo việc làm ăn thuận lợi, hanh thông, có những người kiếm được số tiền lớn, rủng rỉnh tiền tiêu trong thời gian này. Có xu hướng tiêu xài hoang phí, thậm chí ảnh hưởng cả số tiền tiết kiệm mà bạn cố gắng để dành trong suốt thời gian dài vừa qua.

Người độc thân khó có cơ hội kết đôi hơn những tháng trước đây. Lúc này bạn cần học cách yêu bản thân, thử học thêm những kỹ năng mới trong cuộc sống để bớt tập trung vào chuyện tình cảm. Các cặp đôi căng thẳng, một số không nhận được sự đồng ý của người thân.

Thời điểm này lục phủ ngũ tạng hoạt động mạnh hơn, đặc biệt gan dễ bị tổn thương, từ đó ảnh hưởng đến huyết quản, tim và thận.

Giờ VÀNG đã điểm, 00h00 đêm nay (21/12/2023): 3 con giáp tài lộc đủ đầy, tiền rủng rỉnh tự vào ví, vàng bạc ngập két bất ngờ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất 

Người tuổi Tuất thông minh, chăm chỉ và có tính cách ngay thẳng. Trong công việc, bản mệnh là người chí công vô tư. Khi đã đặt ra mục tiêu, tuổi Tuất sẽ không dễ dàng bỏ cuộc. Bước sang ngày mới, tài vận của con giáp này tăng cao. Sự nghiệp và cuộc sống đều có sự chuyển biến tích cực mà tuổi Tuất cũng không thể ngờ đến.

Bản mệnh nhận được cơ hội phát tài trong công việc. Người làm công ăn lương được cấp trên tin tưởng trao cho nhiều dự án mới quan trọng. Người làm kinh doanh có cơ hội phát triển các mối quan hệ hợp tác, nhận về nhiều hợp đồng có giá trị. Những người làm trồng trọt, chăn nuôi không gặp khó khăn, mùa màng thuận lợi. Tuổi Tuất làm việc chăm chỉ, nỗ lực và luôn có trách nhiệm nên được mọi người tin tưởng, yêu mến.

Giờ VÀNG đã điểm, 00h00 đêm nay (21/12/2023): 3 con giáp tài lộc đủ đầy, tiền rủng rỉnh tự vào ví, vàng bạc ngập két bất ngờ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi 5 ngày liên tiếp (21, 22, 23, 24 và 25/12): 3 con giáp cuộc sống khởi sắc, sung sướng hưởng vinh hoa, đón chuỗi ngày đại phú, đại quý

Tử vi 5 ngày liên tiếp (21, 22, 23, 24 và 25/12): 3 con giáp cuộc sống khởi sắc, sung sướng hưởng vinh hoa, đón chuỗi ngày đại phú, đại quý

Tử vi 5 ngày liên tiếp (21, 22, 23, 24 và 25/12), 3 con giáp sau đi tới đâu lộc theo tới đó, tiền tài lai láng, an nhàn hưởng phúc.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 27 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 32 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 27 phút trước
Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 9 giờ 10 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 9 giờ 12 phút trước
Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Sao quốc tế 9 giờ 15 phút trước
Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Ngoại tình 9 giờ 17 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 32 phút trước
Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Tâm sự Eva 10 giờ 17 phút trước
Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Tâm sự Eva 11 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 19/9/2026, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ

Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 19/9/2026, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp tiền bạc đầy nhà, công việc suôn sẻ trăm bề, trúng số độc đắc, ôm trọn khối tài sản khủng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp tiền bạc đầy nhà, công việc suôn sẻ trăm bề, trúng số độc đắc, ôm trọn khối tài sản khủng