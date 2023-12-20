Giờ VÀNG đã điểm, 00h00 đêm nay (21/12/2023): 3 con giáp tài lộc đủ đầy, tiền rủng rỉnh tự vào ví, vàng bạc ngập két bất ngờ

Tương Hại giáng họa, người tuổi Mùi dễ bị rơi vào vòng xoáy thị phi trong ngày hôm nay, dù bạn chỉ muốn tập trung cho công việc nhưng dường như kẻ xấu không buông tha cho bạn. Vì vậy bạn cần cẩn thận khi nhìn người và tính toán đường đi nước bước.

Người làm kinh tế dễ vướng phải mâu thuẫn với khách hàng. Bạn cảm thấy có người cố tình tung tin xấu về mình. Hãy thận trọng xác minh thông tin để đưa ra cách giải quyết khủng hoảng phù hợp nhất.

Tương phá xuất hiện tháng này cho thấy bạn cũng cần cẩn trọng hơn với các mối quan hệ xung quanh, đặc biệt là các mối quan hệ hợp tác trong công việc. Bạn dễ ảnh hưởng các vấn đề do tiểu nhân gây ra, bị phiền não vô ích, tốn nhiều thời gian, công sức.

Chính Tài dự báo việc làm ăn thuận lợi, hanh thông, có những người kiếm được số tiền lớn, rủng rỉnh tiền tiêu trong thời gian này. Có xu hướng tiêu xài hoang phí, thậm chí ảnh hưởng cả số tiền tiết kiệm mà bạn cố gắng để dành trong suốt thời gian dài vừa qua.

Người độc thân khó có cơ hội kết đôi hơn những tháng trước đây. Lúc này bạn cần học cách yêu bản thân, thử học thêm những kỹ năng mới trong cuộc sống để bớt tập trung vào chuyện tình cảm. Các cặp đôi căng thẳng, một số không nhận được sự đồng ý của người thân.

Thời điểm này lục phủ ngũ tạng hoạt động mạnh hơn, đặc biệt gan dễ bị tổn thương, từ đó ảnh hưởng đến huyết quản, tim và thận.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất thông minh, chăm chỉ và có tính cách ngay thẳng. Trong công việc, bản mệnh là người chí công vô tư. Khi đã đặt ra mục tiêu, tuổi Tuất sẽ không dễ dàng bỏ cuộc. Bước sang ngày mới, tài vận của con giáp này tăng cao. Sự nghiệp và cuộc sống đều có sự chuyển biến tích cực mà tuổi Tuất cũng không thể ngờ đến.

Bản mệnh nhận được cơ hội phát tài trong công việc. Người làm công ăn lương được cấp trên tin tưởng trao cho nhiều dự án mới quan trọng. Người làm kinh doanh có cơ hội phát triển các mối quan hệ hợp tác, nhận về nhiều hợp đồng có giá trị. Những người làm trồng trọt, chăn nuôi không gặp khó khăn, mùa màng thuận lợi. Tuổi Tuất làm việc chăm chỉ, nỗ lực và luôn có trách nhiệm nên được mọi người tin tưởng, yêu mến.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.