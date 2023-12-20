Tử vi 5 ngày liên tiếp (21, 22, 23, 24 và 25/12): 3 con giáp cuộc sống khởi sắc, sung sướng hưởng vinh hoa, đón chuỗi ngày đại phú, đại quý

Tâm linh - Tử vi 20/12/2023 15:15

Tử vi 5 ngày liên tiếp (21, 22, 23, 24 và 25/12), 3 con giáp sau đi tới đâu lộc theo tới đó, tiền tài lai láng, an nhàn hưởng phúc.

Tuổi Tuất 

Tử vi 5 ngày liên tiếp (21, 22, 23, 24 và 25/12), người tuổi Tuất đắn đo những chuyện đã cũ.    

Công việc: Người tuổi Tuất trong công thường lo lắng những chuyện cũ, chưa thể giải quyết được chuyện của chính mình. 

Tình cảm: Tình yêu nhiều khó khăn, chưa thể cùng nhau ở cạnh kề vai.    

Tài lộc: Hi vọng mức chi tiêu giảm, không mua sắm quá nhiều.    

Sức khoẻ: Thời tiết hiện tại làm bạn cảm thấy đau đầu. 

Tử vi 5 ngày liên tiếp (21, 22, 23, 24 và 25/12): 3 con giáp cuộc sống khởi sắc, sung sướng hưởng vinh hoa, đón chuỗi ngày đại phú, đại quý - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu 

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần luôn tràn đầy sức sống, dám nghĩ dám làm. Tuổi Dậu vốn thông minh nhanh nhẹn nên làm việc gì cũng được cấp trên rất hài lòng.

Phẩm chất nổi bật của con giáp này làm lòng dũng cảm, khả năng cạnh tranh và sự khó lương. Người tuổi Dậu sống ngay thẳng, ghét việc xu nịnh. Họ hợp làm chủ hơn làm thuê, thích làm các công việc tự do.

Tử vi 5 ngày liên tiếp (21, 22, 23, 24 và 25/12), tài lộc của con giáp tuổi Dậu ngày một dồi dào. Họ đứng trước cơ hội lớn để phát triển sự nghiệp. Con giáp này có thể nhận được công việc mới, dự án mới. Người tuổi này nếu làm kinh doanh thì đơn hàng chốt ầm ầm, lợi nhuận tăng lên đáng kể.

Tuổi Dậu này cũng sẽ quyết đoán hơn khi các cơ hội công việc đến với mình. Mặt khác, thời gian tới người tuổi Dậu có sức khỏe không được như ý, cần chú ý đến các vấn đề xương khớp.

Tử vi 5 ngày liên tiếp (21, 22, 23, 24 và 25/12): 3 con giáp cuộc sống khởi sắc, sung sướng hưởng vinh hoa, đón chuỗi ngày đại phú, đại quý - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý 

Tử vi 5 ngày liên tiếp (21, 22, 23, 24 và 25/12), trên phương diện công việc, tuổi Tý đa nghi quá mức. Dường như con giáp này chẳng đặt lòng tin vào bất cứ ai, chỉ muốn một mình làm cho xong tất cả mọi chuyện, và việc ấy khiến cho bản thân rất vất vả.

Vận trình tình cảm của tuổi Tý cũng chưa có nhiều biến động. Người độc thân chưa có đủ can đảm để bước chân vào một mối tình mới bởi cái bóng quá khứ vẫn còn ám ảnh.

Với người đã có đôi, bản mệnh cảm thấy dường như mối quan hệ giữa đôi bên đang dần trở nên nhàm chán. Tuy nhiên, hãy biết quý trọng những gì mình đang có và đừng tìm thú vui bên ngoài. Hãy tìm cách hâm nóng cảm xúc cho đôi bên.

Giờ tốt trong ngày: 7h - 9h

Quý nhân phù trợ: Dậu, Thân

Tử vi 5 ngày liên tiếp (21, 22, 23, 24 và 25/12): 3 con giáp cuộc sống khởi sắc, sung sướng hưởng vinh hoa, đón chuỗi ngày đại phú, đại quý - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi 3 ngày liên tiếp tới (21, 22 và 23/12): 3 con giáp tình tiền đỏ rực, phú quý khỏi phải bàn, nhà lầu xe sang trong tầm tay

Tử vi 3 ngày liên tiếp tới (21, 22 và 23/12): 3 con giáp tình tiền đỏ rực, phú quý khỏi phải bàn, nhà lầu xe sang trong tầm tay

Tử vi 3 ngày liên tiếp tới (21, 22 và 23/12), 3 con giáp sau giàu sang chạm đỉnh, làm ăn hồng phát đủ đường, đầu tư đâu sinh lời đó.

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