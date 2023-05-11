Theo tử vi 12 con giáp , người tuổi Dần thâm trầm và ngại nói ra những suy nghĩ của mình. Trong cuộc sống cũng như công việc, họ khá cứng rắn, kiên trì. Do quá thẳng thắn nên đôi khi người tuổi này làm mất lòng người khác.

Thêm vào đó, người tuổi Dần gặp được quý nhân nên được hỗ trợ nguồn vốn và các mối quan hệ. Tuy nhiên, trong thời điểm này, sức khỏe của người tuổi Dần không được tốt lắm.

Người tuổi này được sao may mắn chiếu mệnh nên vận khí tốt, tài lộc dồi dào. Nếu làm việc chăm chỉ, họ sẽ thu hái bộn tiền, mọi công việc đều diễn ra suôn sẻ. Những công việc bị đình trệ trước đây sẽ được họ hoàn thiện. Có khả năng trúng vé số.

Tuổi Tý

Trong giai đoạn trước, người tuổi Tý có thể đã gặp nhiều chông chênh và vất vả. Trong 5 ngày tới sẽ là thời điểm để họ tạm biệt vận hạn trước kia và bắt đầu đón nhận những khởi sắc mới trong con đường tài vận, sự nghiệp.

Con giáp này cũng dễ được quý nhân giúp đỡ - Ảnh minh họa: Internet

Các dấu hiệu bắt đầu cho thấy sự thuận buồm xuôi gió trong mọi việc. Con giáp này cũng dễ được quý nhân giúp đỡ, nhờ thế mà tài lộc liên tục vào túi. Sự giúp đỡ từ mọi người xung quanh sẽ giúp các kế hoạch và dự định của con giáp này nhanh chóng được hoàn thành một cách suôn sẻ, dễ dàng hơn.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi cởi mở, hòa đồng, rất thích kết giao bạn bè, hay nói hay cười, thuộc tuýp người giỏi giao tiếp, hơn nữa lại rất có đầu óc, thông minh, luôn được mọi người xung quanh yêu mến.

Người tuổi Hợi cởi mở, hòa đồng - Ảnh minh họa: Internet

Đúng 5 ngày tới, do có cát tinh “Thiên Đức” nhập mệnh nên vận khí khởi phát, vận may cũng vì thế mà liên tiếp kéo đến. Con giáp này không chỉ có nguồn thu chính ổn định vững chắc và còn có thêm rất nhiều khoản thu phụ từ việc đầu tư, buôn bán bên ngoài. Đặc biệt quý nhân tương trợ nên công việc suôn sẻ, con đường thăng tiến mở rộng.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.