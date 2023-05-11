Trời cho cát tường: Đúng 10 ngày tới 21/5, 3 con giáp này tiền dồn về túi ầm ầm, thời vàng song, ôm tiền tỷ trong tay

Tâm linh - Tử vi 11/05/2023 13:30

Trong 10 ngày tới, những con giáp này có thể đón nhận nhiều tin vui, cuộc sống suôn sẻ, không gặp khó khăn.

Tuổi Thìn

Nhờ cát tinh hỗ trợ, tuổi Thìn có thể tự tin vào vận may của mình vào 10 ngày tới.

Con giáp này luôn làm những diều ý nghĩa cho bản thân và xã hội. Họ không thích lãng phí thời gian vào những việc vô nghĩa. Bản mệnh cũng dám thừa nhận khuyết điểm để nhanh chóng tiến bộ.

Tuổi Thìn tích lũy được nhiều tiền. Bản mệnh chưa vội quan tâm đến chuyện hưởng thụ mà lo làm ăn kiếm tiền trả nợ, góp vốn để kinh doanh.

Trời cho cát tường: Đúng 10 ngày tới 21/5, 3 con giáp này tiền dồn về túi ầm ầm, thời vàng song, ôm tiền tỷ trong tay - Ảnh 1
Nhà cát tinh hỗ trợ, tuổi Thìn có thể tự tin vào vận may của mình vào 10 ngày tới - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo rằng, 10 ngày tới, trời cho cát tường, tuổi Thìn làm ăn thuận buồm xuôi gió, kiếm được nhiều tiền.

Về tình duyên, người độc thân có thể tìm được mối ưng ý. Người đang che giấu tình cảm có thể biểu đạt vào thời điểm này. Sự nỗ lực của bản mệnh có thể sẽ được đền đáp.

Tuổi Tỵ

Con giáp sẽ đổi vận trong 10 ngày tới chính là tuổi Tỵ. Nếu như thời gian qua tuổi Tỵ chưa thực sự có đủ cơ hội để bứt phá thì đây chính là thời điểm tuyệt vời để bạn phát triển bản thân.

Trời cho cát tường: Đúng 10 ngày tới 21/5, 3 con giáp này tiền dồn về túi ầm ầm, thời vàng song, ôm tiền tỷ trong tay - Ảnh 2
Con giáp sẽ đổi vận trong 10 ngày tới chính là tuổi Tỵ - Ảnh minh họa: Internet

Từ 21/5 trở đi, vận đen sẽ tiêu tan, nhường chỗ cho may mắn và hanh thông kéo đến với bản mệnh. Với tính cách nhạy bén và đầu óc tỉnh táo, thông minh, tuổi Tỵ dễ nhận được sự tín nhiệm từ cấp trên cũng như đồng nghiệp. Ở nơi làm việc, bản mệnh dễ trở thành người nổi bật, được yêu mến và kính trọng vì tính cách cũng như năng lực.

Bản mệnh không nên lơ là, cần tiếp tục nỗ lực để duy trì sự tín nhiệm. Thời gian này nếu như tuổi Tỵ giữ vững được phong độ thì sẽ không phải lo tới chuyện tiền nong. Sự nghiệp của người tuổi Dậu cũng có nhiều điểm sáng, dễ có được sự thăng tiến, phát triển trong giai đoạn này.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi kiếm được tiền nhưng chi tiêu khá giản dị và thời trẻ họ tích lũy được rất nhiều tiền.

Trời cho cát tường: Đúng 10 ngày tới 21/5, 3 con giáp này tiền dồn về túi ầm ầm, thời vàng song, ôm tiền tỷ trong tay - Ảnh 3
Người tuổi Hợi kiếm được tiền nhưng chi tiêu khá giản dị  - Ảnh minh họa: Internet

Con giáp này có tính cẩn trọng và tỉ mỉ trong công việc. Họ được cấp trên tin tưởng giao phó những trọng trách quan trọng ở nơi làm việc.

Hợi sẽ gặt hái được nhiều thành công đáng ngưỡng mộ. Ngoài việc kiếm được nhiều tiền thì họ còn có cơ hội xuất ngoại.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

Nam Tào đưa lối, Bắc Đẩu dẫn tin: đúng 2 ngày nữa 3 con giáp này chuẩn bị phát lộc, tiền về như nước, hầu bao rủng rỉnh, thời tới cản không kịp

Nam Tào đưa lối, Bắc Đẩu dẫn tin: đúng 2 ngày nữa 3 con giáp này chuẩn bị phát lộc, tiền về như nước, hầu bao rủng rỉnh, thời tới cản không kịp

2 ngày nữa những con giáp dưới đây được dự báo có tài lộc thuận lợi, những người làm kinh doanh kiếm được khoản tiền lớn, dư sức mua nhà.

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