Nam Tào đưa lối, Bắc Đẩu dẫn tin: đúng 2 ngày nữa 3 con giáp này chuẩn bị phát lộc, tiền về như nước, hầu bao rủng rỉnh, thời tới cản không kịp

Tâm linh - Tử vi 10/05/2023 21:47

2 ngày nữa những con giáp dưới đây được dự báo có tài lộc thuận lợi, những người làm kinh doanh kiếm được khoản tiền lớn, dư sức mua nhà.

Tuổi Dậu

2 ngày nữa người tuổi Dậu gặp Chính Ấn nên những ai sắp thi cả, đang làm chức lớn sẽ may mắn hơn người khác. Bản mệnh là con người nhân từ, hiền hậu nhưng muốn thành công lớn cần phải có thêm ý chí.

Nam Tào đưa lối, Bắc Đẩu dẫn tin: đúng 2 ngày nữa 3 con giáp này chuẩn bị phát lộc, tiền về như nước, hầu bao rủng rỉnh, thời tới cản không kịp - Ảnh 1
Bản mệnh là con người nhân từ, hiền hậu - Ảnh minh họa: Internet

Nhờ cụ diện ngũ hành nên người tuổi Dậu rất tỉnh táo trong các mối quan hệ, không ai có thể qua mặt được bản mệnh. Thời gian này cũng mang đến những cơ hội tốt để người tuổi Dậu có thể tăng cường các mối quan hệ làm ăn, bạn bè để đôi bên cùng có lợi.

Về điều kiện tài chính, một số tin vui đang đến với người tuổi Dậu như trả nợ, mua xe mới hoặc làm nhà,… Chắc chắn điều đó sẽ giúp người tuổi Mùi cảm thấy vui vẻ và hào hứng với những thành quả nhận được.

Tuổi Tuất 

Người tuổi Tuất có tính cách kiên định, có ý chí mạnh mẽ và sống có trách nhiệm. Đối với con giáp này, họ coi khó khăn chỉ là thử thách trong cuộc sống, luôn cố gắng hết mình để vượt qua, không bao giờ từ bỏ hy vọng. Trong cuộc sống, họ cũng luôn sát cánh và quan tâm đến những người thân yêu của mình. Tuổi Tuất là người giàu tình cảm và sống chân thành, vì thế mà đi đâu cũng được người khác yêu thương, quý mến.

Nam Tào đưa lối, Bắc Đẩu dẫn tin: đúng 2 ngày nữa 3 con giáp này chuẩn bị phát lộc, tiền về như nước, hầu bao rủng rỉnh, thời tới cản không kịp - Ảnh 2
Người tuổi Tuất có tính cách kiên định - Ảnh minh họa: Internet

Thời gian vừa qua là một khoảng thời gian khó khăn với người tuổi Tuất. Tuy nhiên, những thất bại mà họ đối mặt chỉ giúp con giáp này thêm mạnh mẽ và quyết tâm đi đến thành công hơn mà thôi. Tử vi số học cho rằng, vào 2 ngày tới là lúc cơ hội ập đến liên tiếp với tuổi Tuất, không chỉ gặp được quý nhân giúp đỡ mà túi tiền cũng dày lên mỗi ngày.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi có đầu óc và tham vọng lớn trong sự nghiệp. Họ sẽ khẳng định được chỗ đứng của bản thân và mang về nhiều tiền bạc.

Nam Tào đưa lối, Bắc Đẩu dẫn tin: đúng 2 ngày nữa 3 con giáp này chuẩn bị phát lộc, tiền về như nước, hầu bao rủng rỉnh, thời tới cản không kịp - Ảnh 3
Người tuổi Hợi có đầu óc và tham vọng lớn trong sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

Trong công việc, người tuổi Hợi rất cẩn trọng. Họ tỉ mỉ và thường ít khi gặp sai sót. Dù vậy, họ hay cả nể nên thường ôm những việc không đáng vào người.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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