Đúng ngày mai 2/11: TAM HỢP độ mệnh, 3 con giáp này hanh thông đủ đường, đi đến đâu may mắn đến đấy, quý nhân bám gót, bản mệnh công danh xán lạn, thu nhập khấm khá, tiền tài chất không xuể

Bước sang ngày thứ 3, người tuổi Tý may mắn được Chính Ấn che chở nên sẽ có sự tập trung cao độ trong hôm nay. Nhờ vậy, bạn tạo ra năng suất và chất lượng công việc khá cao, nhận được sự ngưỡng mộ của đồng nghiệp.

Tý vượng vận đào hoa, người độc thân dễ có được mối lương duyên như ý, người đang yêu có thể cùng đối phương đi chơi, hẹn hò, tình cảm nóng lên nhanh chóng và cả hai sẽ được hưởng trái ngọt của tình yêu.

Với tinh thần trách nhiệm cao, bản mệnh đã vượt qua được mọi khó khăn trở ngại để giành lấy mục tiêu, không để những nỗi sợ mơ hồ khiến bản thân chùn bước. Bạn nên tăng cường học hỏi nhiều hơn ở những người giàu kinh nghiệm, họ sẽ cho những lời khuyên bổ ích để rút ngắn con đường tới thành công.

Tý vượng vận đào hoa, người độc thân dễ có được mối lương duyên như ý - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp cho hay thứ Tư ngày 2/11/2022 ngày mai, tài tinh nâng đỡ khá nhiều vận trình tài lộc của tuổi Tuất. Những tài lẻ tưởng chừng chỉ để chơi chơi, nào ngờ tới thời điểm này nó lại trở thành nghề tay trái, giúp con giáp này tăng thêm thu nhập cho mình một cách dễ dàng mà vẫn được sống với đam mê.

Cục diện bán hợp cho thấy tuổi Tuất đang có vận trình tình cảm thăng hoa rực rỡ. Đào hoa phơi phới, niềm hạnh phúc tươi vui hiện rõ trên khuôn mặt. Người có đôi hạnh phúc càng thêm nồng thắm.Khi hạnh phúc ngập tràn, con giáp này hãy nhớ trân trọng những gì mình có.

Vận trình công việc hanh thông, Tuất gặt hái được nhiều thành tựu, năng lực của bạn được nhiều người công nhận.

Cục diện bán hợp cho thấy tuổi Tuất đang có vận trình tình cảm thăng hoa rực rỡ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Theo dõi tử vi ngày 2/11/2022 của 12 con giáp, người tuổi Sửu có cơ hội nhận nhiều “lộc lá” trong ngày Chính Tài xuất hiện. Cơ hội kiếm tiền, nâng cao thu nhập của bản mệnh cũng hiện rõ. Mặc dù không phải là một khoản lợi nhuận kếch xù đột phá nhưng nhiều nguồn thu nhỏ cộng lại cũng giúp con giáp này không phải lo lắng chuyện cơm áo gạo tiền.

Công việc trong ngày cũng không có gì đáng ngại. Bạn sẽ có cơ hội thể hiện năng lực của mình trong công việc hoặc lĩnh vực bản thân đang theo đuổi. Cơ hội tốt như vậy không phải lúc nào cũng đến đâu, vì vậy bản mệnh đừng bỏ lỡ nó bằng bất cứ giá nào.

Ngũ hành tương sinh cũng giúp các cặp đôi mạnh dạn hơn trong việc bày tỏ yêu thương tới đối phương. Cả bạn và người ấy đều nâng niu, trân trọng mối quan hệ này nên không có điều gì ngăn cản hai người thể hiện tình cảm với nhau.

Ngũ hành tương sinh cũng giúp các cặp đôi mạnh dạn hơn - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo