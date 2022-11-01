Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Tư ngày 2/11/2022 ngày mai, tài tinh nâng đỡ mang đến rất nhiều tin mừng về đường tài lộc của tuổi Sửu. Con giáp này kiếm tiền dễ hơn, dòng tiền quay về nhanh hơn, tài lộc vượng phát. Nếu nhận thấy có những cơ hội tốt thì cố gắng dành thời gian tìm hiểu, đừng vội vàng bỏ qua.

Ngũ hành tương sinh là tín hiệu đáng mừng cho chuyện tình cảm của Sửu. Đào hoa vượng khí, giúp cho những người còn độc thân sớm tìm được nửa kia ưng ý. Con giáp này cũng là người có nhiều mối quan hệ khác giới vì thế mà việc tìm kiếm tình yêu cũng không phải là khó khăn.

Chính Ấn xuất hiện lại càng khẳng định cho vị thế vững chắc của bạn trong tập thể. Những biểu hiện xuất sắc của bạn sớm muộn cũng sẽ lọt vào mắt xanh của cấp trên thôi. Hãy cứ tiếp tục nỗ lực và phát huy thêm nữa.

Ngũ hành tương sinh là tín hiệu đáng mừng cho chuyện tình cảm của Sửu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ có một gia đình đầm ấm khi các thành viên luôn quan tâm, chăm sóc lẫn nhau. Gia đình chính là nơi truyền động lực để bạn tiếp tục cố gắng, đồng thời cùng tiếp thêm dũng khí để bạn đối diện với khó khăn.

Nửa kia của bạn là một người biết thông cảm, bao dung, vì thế mà bạn luôn sẵn sàng chia sẻ những tâm sự của mình với người ấy. Nhờ có đối phương, bạn có cái nhìn khách quan, đa chiều hơn về mọi việc, không rơi vào thế bế tắc trong cuộc sống.

Nhờ có Nhị Hợp nâng đỡ, người tuổi Tỵ hợp tác làm ăn có lợi trong ngày mai. Bản mệnh có thể gặp gỡ được những đối tác đáng tin cậy, đôi bên cùng hướng tới một mục tiêu chung. Nhờ có bạn hợp tác, bạn làm việc gì cũng thuận lợi hơn hẳn.

Nhờ có Nhị Hợp nâng đỡ, người tuổi Tỵ hợp tác làm ăn có lợi trong ngày mai - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tử vi 12 con giáp cho biết Tam Hợp che chở, người tuổi Hợi có thể thoải mái nghỉ ngơi mà không cần phải lo lắng quá nhiều về công việc nữa. Mọi việc đang tiến triển vô cùng thuận lợi, bạn cứ ở nhà và chờ tin tốt đi nhé.

Chưa kể có Chính Quan trợ mệnh cũng giúp con giáp này ngày một tự tin hơn vào năng lực của chính mình. Bạn chẳng hề ngần ngại khi được giao thêm những trọng trách mới, lúc nào bạn cũng sẵn sàng tinh thần làm việc và cống hiến hết mình mà.

Mộc sinh Hỏa, đường tình duyên vượng sắc, người độc thân có nhiều cơ hội để tìm thấy một nửa cho riêng mình. Đôi khi hạnh phúc ở ngay trước mắt chứ chẳng cần tìm kiếm đâu xa, chỉ là thường ngày con giáp này không chú ý đến mà thôi.

Mộc sinh Hỏa, đường tình duyên vượng sắc - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo