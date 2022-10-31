Cuối ngày mai 1/11: Đầu tháng không mấy suôn sẻ, 3 con giáp vận trình kém hanh thông, xui rủi bám lấy, tình - tiền lao dốc không phanh

Kiếp Tài gây rối, người tuổi Hợi cần cẩn thận hơn trước khi đưa ra quyết định trong ngày mai. Bạn chớ nên hành động một cách mù quáng, khi chưa cân nhắc kĩ càng các yếu tố tác động. Sự nông nổi có thể khiến bạn vướng nhiều rắc rối.

Sức khoẻ của Tuổi Hợi ngày mai đang có dấu hiệu báo động. Cơ thể mệt mỏi thì năng suất làm việc sẽ không tốt, lời khuyên cho Tuổi Hợi là hãy ăn uống tẩm bổ thêm, đồng thời tập thể dục để nâng cao sức đề kháng.

Khi phải chịu sự chỉ trích, nghi ngờ của đồng nghiệp, việc tốt nhất nên làm chính là tập trung vào nhiệm vụ của bản thân. Bạn hãy dùng kết quả thực tế của công việc để chứng minh khả năng của chính mình, chớ nên đôi co chỉ gây mất thời gian.

Kiếp Tài gây rối, người tuổi Hợi cần cẩn thận hơn trước khi đưa ra quyết định - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Ba ngày 1/11/2022 ngày mai, tuổi Mùi chớ nên quá mức tự tin thành ra chủ quan ở mọi việc. Nếu thường xuyên bỏ ngoài tai lời khuyên của người khác vì cho rằng mình có thể hiểu rõ và tự giải quyết mọi chuyện, con giáp này sẽ gặp phải rắc rối.

Tuổi Mùi còn cần đặc biệt chú ý đến cách ăn nói của mình, tránh làm mất lòng người đối diện, nhất là những ai thực sự muốn tốt cho mình. Cho dù không muốn tiếp thu đi chăng nữa, bản mệnh cũng nên lắng nghe với thái độ tôn trọng.

Thổ vượng, bản mệnh nên quan tâm hơn đến tình hình sức khỏe của bản thân, đặc biệt là các bệnh về dạ dày, đường ruột. Bạn nên có chế độ sinh hoạt điều độ, đồng thời hạn chế ăn những đồ ăn chế biến sẵn, đồ ăn quá cay nóng hoặc nhiều dầu mỡ.

Tuổi Mùi còn cần đặc biệt chú ý đến cách ăn nói của mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi ngày mới của 12 con giáp có những luận cứ cho thấy Thứ Ba 01/11/2022 này, có vận trình hung cát đan xen. Con giáp này phải đối mặt với cục diện tương xung, có thể phá hỏng hết những kế hoạch mà bản thân dự tính từ trước. Công việc không được thuận lợi khi mối quan hệ với đồng nghiệp có nhiều mâu thuẫn, bất đồng. Vận khí không được hanh thông cho nên Tuổi Dần trước khi làm việc gì trong ngày ngày mai cũng nên suy tính trước sau thật cẩn thận, tránh gặp phải tình trạng xôi hỏng bỏng không.

Trong chuyện tình cảm, Tuổi Dần muốn tạo cho nửa kia sự bất ngờ, nhưng rồi những chuyện không đâu xảy ra khiến cho bản mệnh dễ dàng cáu giận và nói ra những lời tổn thương đến đối phương. Chỉ vì giây phút thiếu kiểm soát ấy mà trở thành một vết nứt trong chuyện tình cảm giữa hai người.

Trong chuyện tình cảm, Tuổi Dần muốn tạo cho nửa kia sự bất ngờ, nhưng rồi những chuyện không đâu xảy ra - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo