Đồng hồ điểm 12h02p trưa nay 31/10: Đầu tuần nhiều bất ngờ, 3 con giáp này có điềm báo tài lộc, vận trình thăng hoa, tình - tiền đỏ thắm, gia đạo ấm êm, vợ chồng thêm gắn kết

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp dự báo vào hôm nay Thứ Hai 31/10/2022, Tuổi Sửu gặp nhiều may mắn trong ngày khi biết cách chi tiêu một cách hợp lý nhất, đề cao việc tiết kiệm. Con giáp này sẽ phải bất ngờ với số tiền mà mình sau khoảng thời gian tích lũy được. Khoản tiền đó có thể giúp bản thân Tuổi Sửu thực hiện được một vài kế hoạch, dự định đã ấp ủ bấy lâu nay.

Thực Thần cho thấy hôm nay còn là thời điểm thích hợp để bạn mở rộng các mối quan hệ với khách hàng, đối tác. Đôi bên có cùng mục tiêu sẽ giúp mọi kế hoạch tiến triển thuận lợi hơn nhiều, khiến tiền đổ ào ào về túi.

Dù phải mang những trọng trách lớn trong công việc nhưng mọi chuyện vẫn luôn diễn ra thuận lợi, trôi chảy bởi Tuổi Sửu khi làm việc luôn có kế hoạch rõ ràng cụ thể và linh hoạt, kết hợp ăn ý với đồng nghiệp, thậm chí còn tính toán kĩ càng cả những tình huống bất lợi có thể xảy ra.

Thực Thần cho thấy hôm nay còn là thời điểm thích hợp để bạn mở rộng các mối quan hệ với khách hàng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Thiên Ấn phù trợ, người tuổi Mão gặp được nhiều điều như ý trong ngày hôm nay. Quý nhân xuất hiện có thể giúp bạn tìm ra hướng đi phù hợp cho bản thân. Hãy luôn khiêm tốn và học hỏi nhiều kinh nghiệm đáng quý từ đối phương nhé.

Với những người trẻ tuổi có ý định lập nghiệp, nhân thời điểm thuận lợi như thế này, bạn có thể tranh thủ bắt tay vào làm những kế hoạch mình đã đặt ra từ trước. Bạn nên tin tưởng hơn vào năng lực của mình và quyết tâm theo đuổi mọi việc đến cùng

May mắn hơn là vận khí về mặt tình cảm của Tuổi Mão khá tốt đẹp. Bạn có được một người đồng hành luôn ở bên động viên tinh thần cũng như chia sẻ những khó khăn vất vả. Hãy trân trọng và dành tình yêu thương cũng như sự quan tâm cho người ấy nhiều hơn nữa nhé.

May mắn hơn là vận khí về mặt tình cảm của Tuổi Mão khá tốt đẹp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi cá nhân hàng ngày của 12 con giáp cho thấy vào ngày hôm nay Thứ Hai 31/10/2022, đường tài lộc của Tuổi Tuấttương đối ổn định. Con giáp này có khá nhiều cơ hội để kiếm tiền, nếu tích cực, tập trung và dồn hết tâm trí thì việc làm ăn sẽ có thu nhập khả quan hơn, vì vậy Tuổi Tuất cần chăm chỉ hơn, không nên dấn sâu vào các cuộc tranh đấu hay cãi vã làm gì để mang bực tức và muộn phiền vào người rồi lại mất đi cơ hội tốt.

Thứ Hai này là một ngày khá tươi sáng về mặt tình duyên của Tuổi Tuất, mọi khúc mắc được giải quyết êm đẹp, xóa tan những mâu thuẫn, bất đồng từ trước đó. Mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình gắn bó, đoàn kết khi chủ động làm lành với nhau, tình cảm ấm áp chân thành.

Thứ Hai này là một ngày khá tươi sáng về mặt tình duyên của Tuổi Tuất - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo